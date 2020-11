Elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020: qué actores y deportistas famosos apoyan a Trump y Biden

En losEstados Unidos, la campaña de las estrellas a favor o en contra de un candidato a presidente en las elecciones de este Súper Martes se ha convertido en un tema casi de estado.

Como pasa en toda elección trascendente, los candidatos buscan el respaldo de los "famosos" o "influencers", como se les dice ahora, ya que en tiempos de internet y redes sociales su público apoyo puede traccionar miles de votos y definir un ganador.

Donald Trump ha tenido en contra durante todo su mandato a prácticamente todo el arco del mundo del arte y del deporte, que respaldaron de forma mayoritaria el feminismo del movimiento #MeToo, el antirracismo de Black Lives Matter, o la lucha global contra la crisis climática.

Sería muy largo enumerar a los actores y deportistas que apoyan al demócrata Joe Biden, pero entre los principales o que lo han hecho de forma más "militante" se encuentran por ejemplo el elenco casi completo de The Avengers, los famosos superhéroes de Marvel, como Scarlett Johansson, Chris Evans, Don Cheadle, Mark Ruffalo y Zoe Saldana, así como los hermanos Russo, directores de las últimas dos películas de la saga.

Pero también se inclinaron por Biden los músicos Jennifer López y Ricky Martin buscando el voto latino, Taylor Swift, Billie Eilish, Demi Lovato, Selena Gomez, Lady Gaga y Madonna.

Así como los actores Dwayne The Rock Johnson, Tom Hanks, Robert de Niro, Eva Longoria, Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, George Clooney, Brad Pitt, Jennifer Aniston y Jennifer Lawrence.

El escritor Stephen King también anuncio su voto demócrata, lo mismo que las estrellas de la NBA Lebron James y el legendario Magic Johnson, así como la futbolista ganadora del Balón de Oro en 2019, Megan Rapinoe

Qué famosos apoyan a Trump

Por otra parte, en la lista de "valientes" famosos que se animaron a hacer público su apoyo al actual presidente se encuentran el rapero, actor y productor afroamericano 50 Cent, quien en los últimos días generó gran escándalo al asegurar que votará a Trump porque el plan tributario de Biden le parece abusivo. "No me importa si a Trump no le gusta la gente negra. El 62 % están mal de la cabeza?" dijo preocupado por un aumento de impuestos para los más ricos. Otro importante músico es Kid Rock, quien es seguidor del mandatario desde hace tiempo, e incluso este año se unió a su campaña electoral.

En el mundo del cine, uno de los más férreos defensores del magnate es el actor y padre de Angelina Jolie, Jon Voight, quien no dudó en calificar a Biden de "malvado". "Conseguirá que el pueblo vuelva a confiar. Estos izquierdistas no quieren apoyar al pueblo estadounidense. Es el mayor encubrimiento que se ha visto nunca", aseguró durante un corto discurso en el apareció con la bandera del país de fondo.

Dennis Quaid, ex marido de Meg Ryan, también respaldó a Trump con su participación en una entrevista que formó parte de la campaña del presidente. Stephen Baldwin, el hermano menor de Alec y padre de la modelo Hailey Beiber, es quizá uno de sus mayores defensores, retuiteando constantemente publicaciones que destacan los logros de Trump.

La actriz Kirstie Allie, conocida por sus roles protagónicos en la serie Cheers y la película Mira quién habla, tampoco dudó en hablar públicamente sobre sus tendencias políticas, y reveló en Twitter "Voy a votar por Donald Trump porque NO es un político. Lo voté en 2016 por esta razón y le votaré de nuevo por esta razón. Consigue que las cosas se hagan rápidamente y mejorará la economía rápidamente", explicó. La estrella de otra serie de éxito, Roseanne Barr, que protagonizó la comedia Roseanne, tuiteó una foto suya con una gorra de Trump 2020, mientras que uno de los actores principales de Grey's Anatomy, Isaiah Washington, participó en uno de los videos promocionales del presidente.

También las mega estrellas de Hollywood James Woods, Clint Eastwood, Chuck Norris y Sylvester Stallone, estos tres últimos "héroes de acción" conocidos por su proximidad histórica con el Partido Republicano

Otros famosos que apoyan a Donald Trump son el ex boxeador Mike Tyson, la estrella del UFC Conor Mcgregor, el jugador de la NFL Tom Brady y el golfista Jack Nicklaus.