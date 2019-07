Djokovic se corona en Wimbledon y ya suma históricos u$s 135 millones

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ganó su quinto torneo de Wimbledon derrotando al suizo Roger Federer en una final épica y con récord de duración para este Grand Slam.

El serbio embolsará un suculento premio de u$s 2.955.000, y de esta forma suma casi u$s 135 millones a su cuenta personal de ganancias desde que juega profesionalmente.

Se trata del jugador de tenis que más dinero ha ganado en la historia de este deporte. Detrás de él se ubican Federer con más de u$s 126 millones tras sumar los u$s 1.477.170 por ser finalista; y Rafael Nadal, que tras llevarse u$s 740 mil por su semifinal alcanza los u$s 110 millones.

Djokovic necesitó cuatro horas y 55 minutos para imponerse al suizo, segundo cabeza de serie, por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 13-12 (7/3), recurriendo por primera vez a un tie-break en una final con 12-12, tras el cambio de las reglas en Wimbledon.

Además, con 4 horas y 57 minutos fue la final fue la más larga de la historia del torneo, superando a la de 2008 ganada por Nadal frente a Federer en 4 horas y 48 minutos.

El serbio, de 32 años, salvó dos puntos de partido para sumar su 16° título de Grand Slam, colocándose a cuatro del récord en categoría masculina del propio Federer.

Djokovic también se acerca al número de títulos en Grand Slam del español Rafa Nadal, que cuenta con 18.

"Creo que ésta fue, si no la final más excitante en la que haya tomado parte, sí una de los dos o tres mejores de mi carrera", afirmó el serbio tras un quinto set de infarto, que duró dos horas y vio errores por ambas partes, el peor de ellos cuando Federer, con su saque no pudo rematar el encuentro con dos match point a favor.

"Fue probablemente el partido más exigente mentalmente que he jugado en mi carrera" añadió Djokovic.

Los dos jugadores, que se enfrentaban por 48ª vez en 13 años, libraron una batalla sin cuartel en esa quinta manga, en la que Federer recuperó un quiebre de desventaja pese a los esfuerzos del vigente campeón, quien corría y se estiraba para devolver cada pelota pero fallaba en la precisión al buscar las líneas, según releva AFP.

La anterior final más larga disputada en el legendario All England Club fue en 2008, cuando Federer perdió en cuatro horas y 48 minutos contra Rafael Nadal, en un partido considerado como uno de los mejores de la historia del tenis.

Djokovic había empezado el encuentro con dos dobles faltas en momentos importantes, que podrían haberle costado el primer set, pero recurrió a sus golpes profundos y liftados para empujar al suizo al error.

El serbio perdió el segundo set en un visto y no visto, pero volvió concentrado en el tercero salvando un punto de rotura clave en el décimo juego y apuntándose con soltura el segundo tie-break. Federer recurrió a su tenis eficaz y elegante para seguir vivo en el partido pero acabó claudicando.

El tenista de Basilea, que no derrota a Djokovic en Grand Slam desde la semifinal de 2012 en Wimbledon, intentaba acabar con el dominio del número uno del mundo para apuntarse su noveno título de Wimbledon ante un público británico que mostró su predilección por el ocho veces campeón.

Federer, que en agosto cumplirá 38 años, buscaba convertirse así en el vencedor de mayor edad de un Grand Slam en la historia moderna del tenis.

Djokovic había ganado los precedentes cuatro últimos grandes enfrentamientos contra el suizo, y suma con la de esta final su 26ª victoria frente a Federer, que le ganó 22 veces.

HISTÓRICO "GUSTI" FERNÁNDEZ

Por otra parte, el argentino Gustavo Fernández hizo historia al lograr su primer título en Wimbledon imponiéndose al japonés Shingo Kunieda en la final de tenis adaptado sobre silla de ruedas.

El cordobés ganó los dos últimos sets por 6-3 y 6-2 después de perder el primero 4-6 y consiguió el galardón por primera vez tras no haber podido obtener el triunfo en 2017 y 2018.

Fernández oriundo de la ciudad de Río Tercero llegó a la final luego de vencer en cuartos de final al británico Alfie Hewett por 6-1 y 6-3 y en semifinales al francés Stephane Houdet por 6-0 y 6-4.

Con el logro obtenido este domingo, Fernández conquistó su quinto título de Grand Slam tras los que consiguió en Australia 2017 y 2019, y Roland Garros en 2016 y 2019.

Sin embargo, su premio fue de apenas u$s 57.831