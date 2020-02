Disney 2020: cuánto cuestan los tickets en los parques temáticos con el nuevo aumento

Quienes quieran viajar al maravilloso mundo de Disney deberán pagar un poco más a partir de ahora. Los parques de diversiones ubicados en Anaheim (California) y Orlando (Florida) aumentaron el precio de los billetes de acceso diarios, superando por primera vez en su opción más costosa la barrera de los u$s 200.

La suba de los precios, informada ayer, llega después de la apertura de la atracción temática Galaxy’s Edge, basada en la saga de Star Wars.

El nuevo esquema de precios para pases diarios se divide en cinco categorías, según los días en que hay más demanda, e incluye un aumento del 5% en sus opciones más altas.

De este modo, ahora el ingreso para mayores de 10 años tanto a Disneyland como al California Adventure Park -ambos en el estado de California- cuesta u$s 104 dólares los lunes y u$s 154 los sábados y domingos.

En tanto, el billete para entrar ambos parques (Park Hopper) en el mismo día cuesta u$s 159 en los días de menor demanda y u$s 209 en los fines de semana. Este último costaba u$s 199, por lo que es la primera vez un ticket de Disney supera la barrera de los u$s 200.

Los precios en Walt Disney World Orlando también aumentaron. Para los niños de entre 3 y 9 años, el costo de los billetes varía entre los u$s 98 y los u$s 146, según el día.

En Walt Disney World, en Orlando, el pase básico cuesta ahora u$s 109 en días de baja demanda, mientras que los fines de semana asciende a u$s 130 y en época de vacaciones a u$s 135.

El Park Hopper (que permite entrar a más de un parque en un mismo día) cuesta u$s 65 dólares extra, por lo que llega a u$s 200.

Disney abre nuevos parques de Star Wars en Florida y California: mirá los videos A pocos meses de terminar el 2019, Disney sigue sumando novedades: a los parques inaugurados este año - Pandora, inspirado en el filme ecofuturista Avatar, Toy Story Land, sobre la célebre saga de Pixar y Galaxy's Edge, un tributo a Star Wars abierto recientemente - se suma un nuevo parque, Star Wars: Rise of the Resistence, que se inaugurará el 5 de diciembre en los estudios Disney's Hollywood Studios en Florida y el 17 de enero de 2020 en Disneyland Park, en California.

Según informaron, Disneyland había subido sus precios por última vez en enero de 2019, en ocasión de la apertura de la extensión dedicada a Star Wars. Fue un incremento del 7%, sumado al 18% registrado en 2018.