Día del Orgullo LGBTQ y el festival Global Goal, el mismo día: dónde y cómo verlos por streaming Este sábado se llevarán a cabo de forma virtual y vía streaming el evento por el Día del Orgullo LGBTQ, y un festival organizado por la entidad Global Citizen que se ha denominado Global Goal: Unite for Our Future

Decenas de estrellas de la música, la actuación y la política participarán este sábado de sendos eventos globales que serán vistos por cientos de millones de personas a través de las transmisiones que se realizarán vía streaming.

Por un lado, Village People, Thelma Houston y Olivia Newton John, espectáculos de drag Queens y hasta políticos como el candidato demócrata Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, aparecerán en el Global Pride 2020, para el que se espera una audiencia de 300 millones de personas, en conmemoración del medio siglo de la primera marcha del orgullo homosexual en el mundo celebrada en Nueva York en 1970.

"Es una decisión difícil que debemos tomar", dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, el viernes 17 de abril a mitad de la pandemia cuando La Gran Manzana era la zona más contaminada del mundo, al anunciar que cualquier evento masivo en la calle durante mayo y junio quedaban cancelados.

Pero con las recientes jornadas de protesta realizadas en casi todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd, de las que la comunidad LGBT participó con vastos contingentes, parecía que el evento podía llegar a realizarse en las calles, pero no llegó el permiso de la autoridad local, que incluso anunció el miércoles que la Maratón de Nueva York, que se celebra el primer domingo de noviembre, quedaba suspendido hasta 2021.

En los festejos de hace un año que celebraron 50 años de que estallara el movimiento del Orgullo Homosexual tras la represión policíaca en el bar Stonewall de junio del 69, acudieron casi un millón de personas según estimaron los organizadores. Este año en la celebración del medio siglo de la primera marcha gay en el mundo, se esperaba un número similar pero las restricciones por la pandemia del covid-19 obligaron a un cambio de planes. Por lo pronto el evento "Orgullo global" arrancará el sábado a la mañana y tendrá una duración de 24 horas. Será conducido por líderes de la comunidad LGBT de varios países, y a los músicos y celebridades ya citadas, se unirán presentaciones de las rusas Pussy Riot y Melanie C, de las Spice Girls.

Además, esperan se conecten con mensajes de apoyo la líder de la bancada demócrata Nancy Pelosi y los primeros ministros de Irlanda, Leo Varadkar, Noruega, Erna Solberg y Luxemburgo Xavier Bettel. Así como de Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica donde hace unas semanas se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ciudad de Nueva York, por su parte, tendrá su propio evento a celebrarse este domingo a partir de las 12 horas. Actuarán la rapera y actriz, Janelle Monáe, la cantante y compositora de R&B, Deborah Cox, el cantante y actor de Broadway Billy Porter y la interprete brasileña Luisa Sonza. También en la Costa Oeste habrá festejo virtual por el orgullo homosexual.

¿Cómo verlo? En Argentina este festival se podrá ver a través de las diferentes redes sociales de la organización Global Pride.

UNIDOS POR EL FUTURO

Por otro lado, Shakira, Coldplay, Miley Cyrus y Justin Bieber, entre muchos más, animarán el Global Goal: Unite for Our Future, un evento solidario organizado por Global Citizen (los mismos de One World: Together At Home) que busca combatir el impacto desigual del coronavirus en comunidades marginadas que se emitirá este sábado desde las 15 hs por MTV, y desde las 21 por TNT y Sony Channel.

Con la conducción del ex luchador y estrella de acción Dwayne "La Roca" Johnson, la transmisión contará también con la presencia de numerosas figuras del cine, las series y la televisión, como Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Billy Porter, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi y Salma Hayek, entre otros.

A los que se le sumarán las palabras de la canciller alemana Angela Merkel, Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), el inglés Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron, Angelique Kidjo, Brittany Packnett Cunningham, Erna Solberg,· Kate Upton, Ken Jeong, y Melinda Gates.