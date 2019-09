Cuánto y en qué gastan los turistas que llegan a la Ciudad de Buenos Aires

Con más de 2 millones de visitantes internacionales que pernoctaron en ella en 2018, Buenos Aires es uno de los destinos más visitados de Latinoamérica y el Caribe. La capital porteña se ubicó en el puesto número 8 de la región en el 10º Índice Global de Ciudades Destino que todos los años elabora Mastercard.

Según el estudio difundido hoy, los turistas pasaron un promedio de 9.9 noches en la ciudad y gastaron u$s 86 por día, cifra que todavía se encuentra muy por debajo del gasto registrado en otras ciudades de la región.

En la Ciudad de Panamá el gasto promedio fue de u$s 232; en Riviera Maya u$s 164; en Cancún u$s 146; en Punta Cana u$s 136; en Cusco u$s 114; en Lima u$s 97; en Santiago u$s 77 y en San Pablo u$s 59.

El estudio muestra que, respecto a gastos de viajeros internacionales, Buenos Aires se encuentra en la posición número siete del ranking, con un total de más de 1 millón de dólares gastados en 2018, apenas por encima de San Pablo, Lima y Los Cabos.

Fuente: Mastercard

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los turistas internacionales que visitan Buenos Aires (75%) lo hacen con propósitos de esparcimiento. Estos vienen, principalmente, de Brasil (27%), Estados Unidos (10,4%) y Chile (10,1%).

Por qué la Argentina es un destino muy popular entre los viajeros de EE.UU. Será por su variada oferta cultural, su popular gastronomía o sus increíbles paisajes naturales, pero lo cierto es que la Argentina resultó ser el destino más popular para los viajeros de los Estados Unidos que eligen los países hispanohablantes de América del Sur.

La mayor parte del gasto, un 33,3%, la dedican a alimentos y bebidas; un 27,2% al alojamiento; un 10,2% al transporte y un 9,3% a compras.

A su vez, el reporte pronostica que, para cuando haya finalizado el 2019, la cantidad de turistas en Buenos Aires habrá aumentado un 6,36%.

EL TOP TEN

México es el ganador indiscutido de este ranking, con tres destinos dentro del Top Ten. Cancún, con 6.04 millones de visitantes internacionales en 2018, se ubicó cómodamente el primer puesto. Riviera Maya y Ciudad de México se quedan con el tercer y cuarto puesto, con 3.17 millones y 3.16 millones de visitantes respectivamente.

Si bien la mayoría de los visitantes de Cancún provienen de los Estados Unidos y Canadá, el Reino Unido no se queda atrás, representando el 5,5% de todos los visitantes internacionales que pasan la noche en esa ciudad.

EL ESTUDIO

Mastercard ha pasado la última década explorando hacia dónde viajan las personas y qué hacen una vez que están allí, compartiendo sus descubrimientos sobre las principales ciudades de destino de hoy y del mañana.

El 10º Índice Global de Ciudades Destino de Mastercard mide estas tendencias: durante la última década, el número de visitantes internacionales que pernoctan en todo el mundo aumentó 76%.

En esta línea, el pronóstico para 2019 indica un crecimiento en general, donde se espera que la Ciudad de Panamá tenga el mayor aumento de número de visitantes.

El Índice Global de Ciudades de Destino de Mastercard clasifica 200 ciudades según la investigación de terceros y un análisis propietario en términos de la cantidad total de llegadas de visitantes internacionales que pernoctan y el gasto transfronterizo de estos mismos visitantes en las ciudades de destino en 2018, proporcionando pronósticos de crecimiento de visitantes y pasajeros.