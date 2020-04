Cuándo es One World, el mega recital online por coronavirus con Paul McCartney, Chris Martin y Billie Eilish One World es un mega recital solidario y online, con más de 70 artistas de todo el mundo. Se transmite por streaming. Organiza Lady Gaga. Cantan Paul McCartney, Maluma, Billie Eilish, Chris Martin, Stevie Wonder, Celine Dion, Jennifer López.

Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Alanis Morissette y Andrea Bocelli serán parte de la enorme lista de artistas que el sábado 18 animarán el mega evento solidario llamado One World: Together at Home (Un Mundo: Todos en casa), propiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga, organizadora del histórico line-up para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus Covid-19 .

Otras figuras de la música que participarán de la convocatoria son los latinos Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, artistas pop como Taylor Swift, Lizzo, Chris Martin y Celine Dion y europeos entre los que se cuentan las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.

La nómina sumó en las últimas horas a nuevas personalidades de la canción y también del cine y la televisión, entre quienes se cuentan a Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Ellen Degeneres, Ll Cool J, Lupita Nyong"o, Matthew Mcconaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Usher y Victoria Beckham, entre más.

Aunque no están muy claros los horarios, se supone que ya a partir de las 15 horas comenzarán las participaciones de diferentes actores y personalidades, para continuar con actuaciones en vivo de los más de 70 artistas que se sumaron a la propuesta. La mayoría se presentarán a través de plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, lo que convierte el evento en algo histórico, ya que es la primera que ocurre algo así.

La cita culminará con un gran concierto con las más importantes estrellas internacionales que se emitirá a partir de las 21 de Argentina (ver infografía), y que contará con la conducción de los tres más importantes anfitriones de los programas de la noche norteamericana: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

En Latinoamérica el especial podrá verse a través de las señales de Viacom CBS como MTV, Comedy Central, Paramount Channel, MTV Hits, VH1 y Telefe (al día siguiente).

El objetivo de One World: Together at Home es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del público.

Ya lo avisó la propia Lady Gaga cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo". Por tanto, la propuesta parece ser unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta, ofrecer una distracción y dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales.

Con ese plan y hasta el momento, los organizadores aseguran que ya reunieron u$s 35 millones, dinero que tendrá como objetivo mejorar la disponibilidad de equipos de protección individual, realizar test para niños y mejorar la capacidad de las pruebas de laboratorio.

"Agradecemos al sector privado que escuchó el pedido de acción del público y se unió para apoyar la respuesta global al coronavirus. Esta pandemia es demasiado grande para que los gobiernos la aborden solos", dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

En este sentido, algunas de las empresas más importantes del mundo que participarán como sponsors son Coca Cola, Pepsi, IBM, Johnson y Johnson, Cisco, Verizon y Vodafone.

Sin duda se trata del concierto más similar a lo que fue el Live Aid de 1985, aunque por cuestiones obvias en formato virtual.

Y habrá que ver si consigue generar lo mismo que aquel otro histórico evento. En esa ocasión, las principales estrellas de la música del momento, incluyendo a leyendas como Led Zeppelin, Queen, Mick Jagger, Duran Duran, Madonna, Tina Turner, Bob Dylan, David Bowie, Sting, Phil Collins y U2 entre decenas más de artistas, se unieron en dos shows a la vez en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia en EE.UU. el estadio Wembley de Londres, para recaudar fondos para la lucha contra el hambre en África.

En aquel entonces se recaudaron u$s 200 millones, y se dice que lo vieron 3000 millones de personas por televisión.