¿Cuál es la idea de Netflix para terminar la serie Stranger Things?

Con la cuarta temporada de Stranger Things aún sin fecha de estreno, parece que Netflix tiene planeado expandir el universo de una de sus producciones más exitosas. La plataforma está barajando la opción de que el final de la serie creada por los hermanos Duffer termine con una película.

Según publicó el sitio especializado We Got This Covered en una nota que televó la agencia de noticias Europa Press a través de su sección CulturaOcio, tras paralizar la producción de la cuarta temporada el pasado mes de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, el servicio en streaming estaría estudiando que la cuarta temporada sea la última, estrenarla en dos partes y que el desenlace final sea con un gran largometraje.

El medio apunta a que sus fuentes son las mismas que revelaron que Netflix produciría la secuela de Tyler Rake y la precuela de The Witcher. Aunque en ambos casos acertaron, aclara que todavía hay que tomar con precaución esta información, especialmente porque también apunta a que, de momento, solo está estudiándose esta opción, aunque la posibilidad de que se concrete sea muy alta.

Se estima que Netflix gastó u$s 80 millones en la producción de la segunda temporada y que la tercera tuvo un presupuesto mayor. Y el presupuesto para el nuevo proyecto rondaría los u$s 200 millones.

Stranger Things es una de las producciones con mayor éxito entre crítica y público de la plataforma, lo que hace que la inversión valga la pena sin duda.

Lo que sí es seguro es que la última temporada de Stranger Things está en marcha. Si bien el rodaje está detenido los guiones están terminados desde junio y se espera el estreno para 2021. Sobre la espera, y ante los pedidos y reclamos de los fanáticos de la historia, los autores escribieron recientemente en su cuenta de Twitter: "¡Sabemos que esperar es doloroso! Lo entendemos", sobre lo difícil que es aguardar el lanzamiento de la cuarta entrega una vez que ellos ya terminaron su trabajo. El 18 de junio mostraron los libros con la historia lista para ser llevada a la pantalla.

Además, bromearon con una usuaria que les recordó que ellos saben todos los secretos y puntos claves de la trama que todo el mundo desconoce. "¡Es muy difícil para nosotros! ¡¡¡Tenemos la vida más dura !!!!!!!", le respondieron sobre la titánica tarea de que no se filtren datos de los guiones.

"Sabemos el final de la serie desde hace bastante tiempo", aseguró Matt Duffer al medio Deadline. "La verdad es que no sabíamos si llegaríamos más allá de la primera temporada, por lo que nos gustaba la idea de una primera temporada que podría funcionar como una pieza independiente, casi como una miniserie. Pero tenía el potencial ir más allá. Y si iba más allá, teníamos una idea de a dónde iría. Sí, tenemos un final en mente", confesó.

Stranger Things 3, que se estrenó globalmente el 4 de julio de 2019, fue una de las series más vista en Netflix, según lo informó la plataforma en su momento. De acuerdo a un comunicado, la ficción batió récords y se convirtió en la gran triunfadora de ese año. Más de 64 millones de hogares vieron la última temporada dentro del primer mes de su estreno, de los cuales, 40 millones empezaron a verla en sus primeros 4 días y 18 millones terminaron la temporada entera en ese mismo intervalo, convirtiéndose en la producción de la compañía que mejor funcionó en un espacio tan reducido de tiempo.

En 2017, Netflix había calculado las cifras de la primera temporada en un acumulado 15,8 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

En el marco de la cada vez más peleada "guerra del streaming", el mes pasado, Netflix alcanzó la suma de 59 nuevas producciones originales estrenadas a la vez, todo un récord.

Se trata de un considerable número que demuestra que la nueva estrategia de negocios de Netflix tiene como objetivo dejar de depender de otras productoras y estudios para sostener un catálogo propio.

La programación incluye varias temporadas de sus series originales, algunos shows nuevos, películas, documentales y dibujos animados. Entre los estrenos se encuentran los nuevos episodios de The Umbrella Academy y La Vieja Guardia, una película protagonizada Charlize Theron