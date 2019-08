Crisis económica: torneos internacionales cobran otro valor para los equipos argentinos

La impactante escalada del dólar, como en todos los sectores, también afectará el negocio del fútbol.

Proyectos de remodelación de estadios, contratos con jugadores, auspicios, precio de las entradas, etc. Todo está vinculado con el valor de la moneda estadounidense.

Por eso, la participación en los diferentes torneos que organiza la Conmebol ya no son primero una cuestión de gloria y después de dinero, ahora son de dinero y gloria.

Es que la Confederación sudamericana de fútbol que preside el paraguayo Alejandro Domínguez está repartiendo muy buenos premios en dólares que van a ser muy necesarios en estos nuevos tiempos que corren.

Incluyendo la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa, la Conmebol dispuso para este año un total de u$s 211 millones, un monto récord para el fútbol sudamericano, 50% más que el año anterior, cuando se repartieron u$s 141 millones.

La Libertadores, el torneo internacional de clubes más prestigioso de Sudamérica, repartirá un total de u$s 161,9 millones entre los clubes participantes, suma histórica que representa un aumento de u$s 58 millones de dólares o un 56% más frente a los u$s 103,8 millones repartidos en 2018.

Por su parte, la Sudamericana repartirá un total de u$s 47,2 millones, lo que representa un aumento de 31% con respecto al año pasado.

Además, por segundo año consecutivo, la Conmebol duplicó los premios de la final para el campeón y el subcampeón de la Libertadores, que en 2019 ascienden a u$s 12 millones y u$s 6 millones, respectivamente.

Así, al cierre del torneo, el ganador habrá acumulado un total u$s 20,4 millones en premios sumando todas las fases, mientras que el segundo recaudará un total u$s 14,4 millones. Además, cada uno de los finalistas recibirá 25% de la recaudación tras la deducción por pago de impuestos de la Final Única, cuya edición inaugural se disputará en Santiago de Chile.

En tanto que los finalistas de la Sudamericana se llevarán a casa premios de u$s 4 millones para el campeón y de u$s 2 millones para el subcampeón, aumentos de 60% y 67%.

A lo largo de su participación, cada finalista habrá recaudado u$s 6,75 millones y u$s 4,57 millones, respectivamente. Cada uno de los finalistas recibirá también el 25% de la recaudación tras la deducción por pago de impuestos de la Final Única, cuya edición inaugural se disputará en Lima, Perú.

En este momento sólo dos equipos argentinos se encuentran en competencia en la Copa Libertadores con la posibilidad de ingresar estas importantes fortunas: Boca y River.

Justamente las dos entidades mejor cotizadas del país cuyos jugadores tienen los contratos más altos del mercado. Pero también tienen la mayor cantidad de ingresos en todos los aspectos del negocio...

Ambos clubes empezarán a disputar la semana que viene los cuartos de final.

Boca lo hará ante la Liga Deportiva Universitaria de Perú el miércoles a las 19.15 horas en condición de visitante, en tanto que River se enfrentará ante Cerro Porteño como local el jueves a la misma hora.

Solamente por participar en esta instancia cada uno embolsará u$s 1,2 millón.

En el caso de la Copa Sudamericana también quedan dos conjuntos locales en competencia en cuartos de final: Independiente y Colón.

El Rojo enfrentará hoy en partido de vuelta como visitante a Independiente del Valle en Quito, Ecuador, desde las 21.30 hs. Mientras que el Sabalero juega el jueves a la misma hora como local ante Zulia de Venezuela.

Los premios en esta instancia consisten en u$s 600 mil.

En cuanto a la Recopa, el partido entre el ganador de la Copa Libertadores y la Sudamericana, la Conmebol otorgará al equipo victorioso un total de u$s 1.250.000; mientras que el perdedor se quedará con importantes u$s 750.000.

Por el contrario, quien se corone en la Copa Argentina recibirá su premio en pesos devaluados que alcanzan en este caso casi un millón, que hasta la semana pasada eran con un dólar a $ 46 algo así como u$s u$s 200.000 y ahora son un poco más de u$s 150.000 con un dólar a $ 60.