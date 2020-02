Coronavirus: ¿se puede reclamar la devolución de un pasaje de avión? Tanto si son las aerolíneas las que cancelan el viaje como si es el propio pasajero el que decide no volar por precaución, se puede pedir un reembolso o abrir el pasaje sin que apliquen penalidades.

La expansión del coronavirus está provocando consecuencias en el turismo mundial. Luego de que muchas aerolíneas cancelaran sus vuelos a China, comenzaron a circular rumores de que compañías como Ryanair cancelan sus trayectos a Italia.

Mientras tanto, algunos turistas han tomado la decisión de cancelar sus viajes por precaución. Ahora bien, tanto si son las aerolíneas las que cancelan el viaje como si es el propio pasajero el que ha decidido no volar, se puede pedir un reembolso o abrir el pasaje sin que apliquen penalidades.

Un artículo publicado en la web de Expansión, que recopila información de Reclamador.com, plantea varios escenarios.

Aquellos pasajeros que cuenten con un seguro de viaje, pueden reclamar la devolución de los importes que estén previstos en el mismo. Pero si el pasajero no avisa a la aerolínea y simplemente no vuela, aunque sea por un tema de salud pública, no hay devolución de los gastos.

Es decir que si el vuelo continúa con su actividad y el pasajero no se presenta, no tiene derecho a reclamar un reintegro alguno. Hay que avisar al menos con una antelación de 24 horas de la cancelación del viaje.

Si es la aerolínea o directamente las autoridades quienes cancelan el vuelo por razones de salud pública (o sea, el vuelo no opera), el pasajero tendrá derecho a la devolución del billete contratado, o a la reubicación en otro vuelo, y a asistencia en caso de que la necesite (alojamiento y alimentación).

En caso de que la persona no tenga seguro de viaje, el usuario deberá informar a la compañía aérea de que no pretende volar y reclamar el importe. Si el ticket fue adquirido a través de una agencia de viajes, esta tiene la obligación de tramitar el reclamo.