Buena noticia: las salas de cine argentinas ya tienen el plan para reabrir

Como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades en esta sección, el sector del entretenimiento es uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus y su consiguiente cuarentena. Pero sin duda, uno de los negocios más perjudicados es el de los cines, con miles de millones de dólares en pérdidas a nivel global. Durante estos meses se habló de la posibilidad de abrir autocines, de cines al aire libre y hasta se vieron proyecciones sobre fachadas de edificios, sin embargo nada suplanta la verdadera experiencia de ir al cine, y millones de fanáticos están a la espera de una buena noticia en este sentido.

Y parece que en nuestro país esa posibilidad ahora está más cerca. Es que las dos Cámaras que agrupan a exhibidores nacionales por un lado y extranjeros por otro (Fadec y Caem), ya tienen listo un protocolo ideado en conjunto, que sólo espera la aprobación del Gobierno nacional para ponerlo en práctica, así se lo reveló en exclusiva a El Cronista, Gabriel Feldman, CEO de los complejos Multiplex.

Feldman explicó que efectivamente están empezando a prepararse para volver a operar en cuanto las autoridades les den el OK, de acuerdo a como vayan avanzando los acontecimientos.

"Tenemos la convicción que nuestra actividad no debería ser considerada como riesgosa ante esta pandemia en la medida que apliquemos un protocolo que evite las aglomeraciones, respete el distanciamiento tanto entre los espectadores como con nuestro personal, y se extremen las medidas de sanitización e higienización" dice.

Si bien el protocolo es extenso porque establece todos los procesos internos, de capacitación, de seguridad e higiene, etc, básicamente se promoverá la venta a través de sistemas digitales para evitar las esperas en boletería y en las dulcerías. Se instalarán estaciones de sanitización dentro de los complejos, se programarán las funciones con amplios intervalos que permitan sanitizar toda la sala entre funciones, y se distanciarán inicios y finales de cada película para minimizar el encuentro de espectadores que irán a distintas salas.

Además, la capacidad de las salas se reducirá al 50% de manera tal que las "burbujas de convivientes" estén debidamente distanciadas entre sí.

Es que justamente, la idea es que se pueda asistir a las salas acompañado exclusivamente "por grupo de convivientes", lo que va a ir variando de acuerdo a las medidas generales de distanciamiento. Mientras que la distancia entre las personas será de dos butacas, es decir 1,5 mts.

Todo esto está en revisión y sujeto a la corrección que indiquen las autoridades, pero desde el sector creen que pronto podrán empezar a trabajar y garantizar que sus ámbitos "pueden ser mucho mas seguros que otras actividades que actualmente están funcionando".

Un tema que recalca el empresario es la importancia de la existencia de estrenos a la fecha de reinicio de la actividad. Y en este sentido explicó que "Si no hay películas no nos va a ser posible reabrir porque no tendríamos producto para exhibir. Eso va a trabar la apertura en algunas localidades del interior que están entrando en etapas de aperturas mas avanzadas".

Entre los estrenos que se encuentran en "gateras" están la argentina "Corazón Loco", "Mulan", "El conjuro 3", "Black Widow", "Mujer Maravilla 1984", la última de James Bond y "Rápidos y Furiosos 9".

Mientras que sobre las consecuencias que deja la pandemia en la industria, Feldman indicó que son muy graves "porque nadie estaba preparado para esto. Son muchos meses manteniendo estructuras muy grandes sin ingresos, pero no es muy distinto a lo que están enfrentando otras actividades. Quizás la diferencia pueda ser que por nuestras características no hemos tenido alternativas que si tienen otros sectores como ventas online o take away".

En este sentido, los exhibidores están dialogando con el Gobierno sobre la necesidad de mantener las ayudas al sector hasta la reapertura e incluso después dado que el reinicio no será el fin de la crisis.

En relación a la fecha de reinicio, todavía no está definida "Lo único seguro es que el cine volverá a brindarse a los espectadores para que pronto vuelvan a disfrutar de este espectáculo maravilloso que siempre ha sido el más popular en nuestro país" cierra Feldman.