Abrió el primer 'hotel cápsula' de la Argentina: cómo es y dónde está

Del sudeste asiático a la Patagonia. En Esquel abrió el primer hotel cápsula de la Argentina. My Pod se encuentra dentro de la estructura edilicia del hotel boutique Las Bayas y ofrece 8 unidades de alojamiento que comparten un espacio en común.

Cada una de estas cápsulas, diseñadas en madera, cuenta individualmente con un sommier extra large, escritorio, televisor led, varias tomas eléctricas para dispositivos móviles, locker, colgadores y perchas, blanquería premium, ojotas y bolsas de basura.

Este tipo de alojamiento, muy famoso en países como Japón, llegó a la Argentina de la mano de tres hermanas con larga experiencia en la industria de la hospitalidad. El concepto es optimizar espacios en lugares con una excelente ubicación, donde el foco esté puesto en el servicio y el uso de insumos de alta calidad.

“La idea surgió de un viaje por Asia, en Singapur. Lo vi, lo probé, lo experimente y pensé ‘hay que hacerlo’. My Pod (mi espacio) es lo que busco cuando estoy de viaje: buena cama, buen servicio, buena ducha y una responsabilidad social muy marcada”, cuenta Sabrina Hernández, alma y motor de este emprendimiento.

Junto a sus dos hermanas, decidió adaptar su experiencia en los hoteles cápsula, que tuvieron su origen en países de Oriente y que hoy son tendencia en todo el mundo, a un estilo que se asemeja al de los argentinos.

"Tenemos 8 pods que comparten el mismo espacio para dormir. Cada uno es individual, y si querés más privacidad, bajás el black out. Tenemos baños, con duchas para hombre y mujer, y un hall. Es un subproducto dentro de Las Bayas, por eso comparte algunas áreas comunes con el hotel, como el wine bar y el restaurante, y servicios como masajes, batas, bicicletas, wine tastings y clases de cocina”, cuenta Sabrina a Clase Ejecutiva.

My Pod cuenta además con servicio de mucama diario, desayuno continental completo, conserjería las 24 horas, servicio de lavandería y sum service. “Lo diferencia ser accesible, lo que no significa en absoluto baja calidad ni mal servicio”, agrega Hernández.

Los precios para pasar una noche en las cápsulas varían entre los u$s 25 y u$s 35. En tanto, la habitación Deluxe, que tiene 45 metros cuadrados, asciende a u$s 120.