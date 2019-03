Una destacada guía que celebra la unión entre la bebida y la botánica

Amy Stewart, reconocida autora científica, revela en este original libro los secretos de la botánica de nuestras bebidas alcohólicas favoritas.

Como en una guía clásica pero con un enfoque ecléctico y personal, detalla la historia de más de 150 plantas, árboles, flores y frutos, y ofrece fascinantes apuntes sobre la relación entre las plantas, la química y el alcohol.

“Botánica para bebedores” es un insólito brindis literario para celebrar la larga y feliz unión entre la bebida y la botánica.

Según las investigaciones de Stewart, a lo largo de los siglos el ser humano ha convertido en pócimas embriagadoras una enorme variedad de plantas, gracias al ingenio, la creatividad o la pura desesperación.

Algunas de estas plantas son poco conocidas, otras son de una rareza peculiar, y por lo menos una es tan vieja como los dinosaurios, pero todas ellas forman parte de diferentes tradiciones culturales y de nuestra historia común.

El libro, con un enfoque claro y conciso, y una especial facilidad para seleccionar el dato revelador y la anécdota curiosa, Stewart ha escrito un libro que interesará no sólo a los amantes de las bebidas alcohólicas, sino a quienes desean conocer mejor el mundo que nos rodea.

“Botánica para bebedores” contiene, además, indicaciones para que uno mismo pueda cultivar muchas de las plantas descritas, así como cincuenta recetas de cócteles y abundantes consejos para dominar el arte de mezclar bebidas.

La historia de las bebidas espirituosas está llena de leyendas, distorsiones, medias verdades y mentiras descaradas. La botánica es un campo de estudio proclive a los mitos y los malentendidos, pero el de los cócteles lo supera con creces. Los hechos tienden a deformarse tras una ronda de tragos. Además, las empresas licoreras no están obligadas a atenerse a la verdad estricta, de manera que sus fórmulas secretas pueden seguir siendo secretas.

Stewart, muy atenta a estas circunstancias, ofrece numerosos detalles sobre el origen de la información que maneja y señala los casos en que, a causa del secretismo de algunos fabricantes, ha tenido que basar sus conjeturas en suposiciones.

Con más de 50 recetas de cócteles, jarabes y refrescos, y consejos para quien quiera plantar los ingredientes, el deleite está asegurado igual a los entusiastas de los combinados y a los jardineros amateurs. La abundancia de información histórica satisfacetanto a historiadores como a aficionados y a todas las personas de naturaleza curiosa.

LA AUTORA

Amy Stewart es autora de seis libros sobre los peligros y los placeres de la naturaleza. Sus ensayos y artículos han aparecido en The New York Times, The Washington Post y en revistas como Fine Gardening. Distinguida con el Premio Literario de la American Horticultural Society, Botánica para bebedores obtuvo el Judges Choice Award de la International Association of Culinary Professionals, así como el Northern California Book Award. Stewart vive en Eureka (California), donde tiene una librería, Eureka Books. Más información en amystewart.com