String Triory presenta su primer disco

String Triory, el trio conformado Marcelo Lupis, Rodrigo Agudelo y Jerónimo Carmona presentan su primer disco el proximo sábado en Notorius.

El disco, integrado por una exquisita selección de canciones como “Weird fishes” y “Nude” (Radiohead), “Little Person” (Jon Brion), “I´m Going Slightly Mad” (Queen), “Tocando sin Sentir” (Spinetta), “Painted from memory” (Bacharach /Costello) y los instrumentales “Throughout” (Bill Frissell), “Vou qui passez sans me voir” (Grappelli) entre otros, fue grabado, mezclado y masterizado por Marcelo Lupis con micrófonos vintage Neumann, Sennheiser y DPA en plataforma Universal Audio, modelado a través de Neve, Pultec, Teletronix, Chandler Limited, manteniendo la delicada acústica natural, la riqueza armónica y la presencia sonora de este trío atemporal.

¿Cuándo?

Sábado 14 de septiembre a las 23.30 hs.

¿Dónde?

NOTORIOUS, Avda. Callao 966- CABA, Tickets: $300.-

Venta telefónica: 4813 - 6888

Entradas en www.tuentrada.com

BIO DE LOS ARTISTAS

MARCELO LUPIS

Músico multi instrumentista, productor artístico, realizador audiovisual, productor de bandas sonoras y creativo publicitario. Con 3 discos solistas de canciones y otros 3 en trío con su grupo avant garde Love Songs For Robots, grabados en NY y Buenos Aires junto a Jerónimo Carmona, Ramiro Osuna, Jonathan Goldberg y Brian Questa. Ha grabado en cientos de discos como violinista, cantante y productor. Ha realizado shows para Rascasuelos en el Carnegie Hall (2016,NYC), Roskilde Festival (2018, Denmark), dirigió su propio ensamble en el Lincoln Center (Mercedes Sosa Tribute, Director musical 2010, NYC) para Joan Báez, León Gieco, Eva Ayllón, entre muchos otros, es violinista y performer del show Arrabal de Gustavo Santaolalla (Panasonic Theater, Toronto 2014) y Festival Internacional de Bogotá (2015), violinista y cantante de Florencia Ruiz y su Tour Japón 2014. Lupis es ecléctico y activo. Egresado de la carrera de Sonido y Grabación de la UnLa de Buenos Aires, cuenta con innumerables bandas sonoras como compositor, productor e intérprete para Danza, Teatro, TV, Documentales, Cine y Publicidad en Buenos Aires, New York y Sao Paulo.

JERÓNIMO CARMONA

Este extraordinario bajista es uno de los representantes más requeridos del jazz local. Su actividad incluye grabaciones y giras por el interior del país, América latina, Estados Unidos y Europa. Ha formado parte de proyectos junto a Marcelo Gutfraind, Fernando Tarrés, Luis Nacht, Patricio Carpossi, Hernán Jacinto, Paula Shocron, Delfina Oliver, Rodrigo Domínguez, Guillermo Bazzola, Mariana Baraj, Eloy Michelini, Ernesto Jodos, Pepi Taveira, Pablo Bobrowicky, Ricardo Cavalli, Guillermo Romero, Miguel Tarzia, Juan Pablo Arredondo, Gustavo Bergalli, Fats Fernández, Ligia Piro, Carlos Franzetti, Walter Malosetti, Juan Lázaro Mendolas, entre otros. Se ha presentado en diferentes escenarios con los artistas internacionales Kurt Rosenwinkel, Eddie Daniels, Frank Carlberg Antonio Arnedo, Donny McCaslin, Lucía Pulido, Matt McDonald, Michael Jefrey Stevens, John Stowell, Lalo Schifrin, Rick Zunigar, Rory Stuart, Jonathan Kreisberg, Devin Gray, Charles Tolliver, Billy Harper y Perico Sambeat. Se desempeña como docente, de manera privada y en diversas instituciones. Su disco solista “Lament” ha sido reconocido por la prensa y el público.

RODRIGO AGUDELO

Guitarrista, compositor y productor musical argentino, especializado en jazz, música brasileña y afines. Su primer disco solista "Rodrigo Agudelo & La Salamanca", fue votado como mejor disco del año en la encuesta a músicos del portal El Intruso. En 2016 lanzó un disco en dúo con Adrián Iaies "Como si te

estuviese viendo" y prepara su nuevo material con un nuevo grupo. Ha tocado junto a Jack Wilkins, Andy McKee, Ricardo Cavalli, Adrián Iaies, Daniel Maza y Mariano Loiácono, entre muchos otros; y ha producido y arreglado discos para las cantantes Eleonora Eubel, Fernanda Lanza y Georgina Díaz.