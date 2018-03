Novedades y lanzamientos editoriales de abril

¿De dónde vienen esas voces?, de Lucila Carabelli y Mariana Ruiz Johnson (iamiqué)

Historias Curiosas de cantares, bailes, y ritmos de américa latina.

Las autoras de este libro se conocieron en la escuela a los seis años. Ya de grandes, mochilas al hombro, viajaron por el continente y así nació en ambas el amor por la cultura latinoamericana. Muchos años después, mientras sus hijos jugaban y entre café y café, empezaron a pensar este libro hecho a dos voces sobre historias curiosas de cantares, bailes y ritmos.

América latina es enorme y diversa. Sus cantos nos cuentan sobre su gente, sus bailes nos muestran sus sentimientos, sus ritmos nos remontan a sus raíces pero...

¿Desde cuándo se celebra el carnaval? ¿Qué tienen que ver los esclavos y el candombe? ¿Cómo llegó el diablo a estas tierras? ¿De qué hablan las coplas? ¿Qué relación hay entre la cueca y el ejército? ¿Cómo nacieron el tango y la chacarera? ¿Desde cuándo se baila de a dos? ¿De dónde viene la palabra cumbia? ¿Qué elementos africanos aparecen en la murga?

Estos preguntan son las que responde el libro de manera didáctica y con bellas y llamativas ilustraciones. Un ejemplar recomendado para curiosos desde los 8 años a 108 años (y para padres y maestros en aprietos)

Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes (Alfaguara)

Edición conmemorativa IV centenario Cervantes

Los años 2015 y 2016 conforman un bienio de aniversarios cervantinos. A la celebración del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote (2015), le sigue, en 2016, la conmemoración del IV Centenario de la muerte de su autor, Miguel de Cervantes.

Como ocurrió hace más de una década, las Academias de la Lengua Española y la editorial Alfaguara se unen a esta celebración con la reedición de este clásico universal, que llevaba siete años fuera de las librerías.

Esta edición reproduce el texto crítico y las notas de Francisco Rico, a su vez coordinador del volumen, y se completa con estudios de escritores y filólogos de la talla de Mario Vargas Llosa, Francisco Ayala, Martín de Riquer, José Manuel Blecua, Guillermo Rojo, José Antonio Pascual, Margit Frenk y Claudio Guillén. Como novedad, la presente edición cuenta con un prólogo de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, escrito especialmente para la ocasión.

Lacrónica, de Martín Caparrós (Planeta)

Son décadas de recorrer el mundo y preguntarse cómo contarlo. Martín Caparrós va de la selva boliviana, donde se cuece la coca, a las playas de Sri Lanka, donde los niños se venden por monedas; de los bombardeos aéreos de Belgrado a la bomba capitalista de Hong Kong, de las transexuales de Juchitán a los jirones de La Habana, del condenado a muerte en su prisión texana al ex dictador Videla en sus paseos matinales, de las guerrillas de Colombia al corazón de Boca Juniors, de la palabra a la palabra.

En esos y otros confines del mundo mal conocido, Caparrós construye estas piezas de un género tan antiguo como nuevo: eso que llama Lacrónica y que se ha transformado en una de las formas más fecundas de la literatura en castellano para describir la contemporaneidad. Son historias: grandes reportajes trabajados con las herramientas del relato, de la novela, el ensayo o la poesía para encontrar maneras nuevas de contar el mundo.

Entre ellos, hilándolos, sus reflexiones y recuerdos y hallazgos sobre la función del periodismo, el arte de escribir, la realidad y la ficción. Recorrido por el planeta, síntesis de una aventura personal, Lacrónica es el resultado deslumbrante de cuarenta años de profesión de uno de los periodistas más respetados del idioma, condensados en un libro único.

Entry island, de Peter May (Salamandra)

Como un vigilante diminuto enfrentado a la violencia de un océano inclemente, Entry Island es la primera isla que se encuentran los navíos que acceden al golfo de San Lorenzo. Azotado por el viento y bañado por las aguas heladas, el minúsculo pedrusco apenas alberga a una centena de habitantes que viven de la pesca; gente curtida y tenaz, acostumbrada a soportar la rudeza de los elementos y las situaciones más extremas. Excepto el asesinato.

Cuando la persona más rica de la isla, un comerciante de langostas llamado James Cowell, aparece muerto, el desconcierto se apodera de la pequeña comunidad, y pronto todas las sospechas recaen en Kirsty, la esposa de la víctima.

Asignado a la investigación del crimen, acude desde Montreal el detective Sime Mackenzie, a quien el cambio de aires se le antoja saludable en un momento crítico de su vida en el que se siente acuciado por la soledad y la mala conciencia. Por desgracia, su ilusión se desvanece en cuanto pone un pie en la isla y se encuentra con su ex mujer, analista forense, que le recuerda de inmediato por qué su relación acabó en un agrio intercambio de reproches.

Pero lo más inquietante, sin duda, es su encuentro con Kirsty, a quien cree reconocer del pasado.

Con una atmósfera envolvente y una trama refinada y precisa, Entry Island es una de las obras más elogiadas y premiadas en la amplia trayectoria de Peter May, uno de los máximos exponentes de la novela negra actual.

Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh (Salamandra)

A punto de poner fin a una dilatada carrera plena de éxitos y reconocimiento, Henry Marsh -uno de los neurocirujanos más eminentes de Gran Bretaña- ha querido exponer a los ojos del mundo la esencia de una de las especialidades médicas más difíciles, delicadas y fascinantes que existen.

El resultado es este volumen que ha cautivado y conmovido tanto a los críticos más exigentes como a todo tipo de lectores, y que poco tiempo después de su publicación se encaramó a las listas de más vendidos del Sunday Times y el New York Times. Escogido ‘Mejor Libro del Año‘ por el Financial Times y The Economist, obtuvo los premios PEN Ackerley y South Bank Sky Arts y fue finalista del Costa Book Award, el Guardian First Book Award y el Samuel Johnson de no ficción.

A los mandos de un microscopio ultrapotente y un catéter de alta precisión, el doctor Marsh se abre camino por los intersticios del cerebro. Con frecuencia, de su pericia y de su pulso dependen que un paciente recupere la visión o acabe en una silla de ruedas. Hay días en los que salva vidas, pero también hay jornadas nefastas en las que un pequeño error o una cadena de infortunios lo hacen sentirse el ser más desdichado sobre la faz de la Tierra.

Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez (Anagrama)

El mundo de Mariana Enriquez no tiene por qué ser el nuestro, y, sin embargo, lo termina siendo. Bastan pocas frases para pisarlo, respirarlo y no olvidarlo gracias a una viveza emocional insólita.

Con la cotidianidad hecha pesadilla, el lector se despierta abatido, perturbado por historias e imágenes que jamás conseguirá sacarse de la cabeza. Las autodenominadas ‘mujeres ardientes‘, que protestan contra una forma extrema de violencia doméstica que se ha vuelto viral; una estudiante que se arranca las uñas y las pestañas, y otra que intenta ayudarla; los años de apagones dictados por el gobierno durante los cuales se intoxican tres amigas que lo serán hasta que la muerte las separe; el famoso asesino en serie llamado Petiso Orejudo, que sólo tenía nueve años; hikikomori, magia negra, los celos, el desamor, supersticiones rurales, edificios abandonados o encantados...

Tacos altos, de Federico Jeanmaire (Anagrama)

‘Sospecho que hay un momento de la vida en el que cada hombre o cada mujer descubren quiénes son. Lo saben. De repente. Frente a una instancia crucial o frente a un hecho insignificante. Da lo mismo‘, dice la protagonista, pero poco después añade: ‘Yo, en cambio, todavía no sé quién soy.

Y, por no saber, ni siquiera sé si es que ya me convierto en una mujer o aún me falta un poco de tiempo.‘ Buena parte de esta incertidumbre tiene su origen en su identidad cruzada: de origen chino, pero criada en Argentina.

De allí se ha marchado para vivir con sus abuelos en China, pero pronto regresará contratada como intérprete de unos empresarios. Y hay una segunda incertidumbre relevante: la del tránsito entre la niña y la mujer, que se materializará en esos tacos altos a los que hace referencia el título y que calzará por primera vez en este viaje de vuelta. Federico Jeanmaire transporta al lector entre dos escenarios: Suzhou y Glew. El primero es chino y allí está la casa de los abuelos. El segundo es argentino, cerca de Buenos Aires, y allí vivió la protagonista.

Sudor, de Alberto Fuguet (Literatura Random House)



Suerte de despiadada sátira de la feria de vanidades que pueden ser las giras de prensa de los escritores y sus egos desatados, esta novela es también una indagación sin anestesia en un submundo gay donde los afectos quedan relegados a un segundo plano por el despliegue de una serie de relaciones carnales, efímeras y extremas, propiciadas por Grindr, la exitosa red social de contactos homosexuales que Alf, el protagonista de esta novela, usa con la misma frecuencia con que sus autores lo utilizan a él como consejero, asesor o cómplice.

Entre tanto, la ciudad de Santiago, donde transcurren los pocos días que Sudor relata, cobra una presencia inusitada en la narrativa chilena. Una novela tragicómica, estructurada con maestría por la escritura ágil, festiva y electrizante del mejor Fuguet, aquella que lo ha convertido en un referente de la literatura hispanoamericana.

Relatos Reunidos, de Griselda Gambaro (Alfaguara)



Este libro contiene 40 relatos de Griselda Gambaro reunidos en tres secciones: ‘El odio es poca cosa‘, ‘Lo mejor que se tiene‘ y ‘Un cuento italiano, dos cuentos rusos‘. Casi la mitad de los cuentos son inéditos en libro.

En estas narraciones encontramos la recurrencia de varios temas que han sido abordados por Gambaro desde distintas épocas y ópticas: la pulsión por la libertad que mueve a sus personajes, lo fantástico y la emulación de cuentos legendarios, la vejez o cómo hombres y mujeres enfrentan el paso del tiempo, la soledad, la inmigración, entre otros.

El volumen viene a hacer justicia sobre una parte de la obra de Gambaro poco conocida al echar luz y descubrir ese mosaico secreto de la narrativa que pulsa detrás de la mayor visibilidad de sus obras teatras y aun de sus novelas. Un volumen que amplía el territorio ficcional de una las escritoras fundamentales de la literatura argentina.

Cardenio, de Carlos Gamerro (Edhasa)

Londres, comienzos del siglo XVII. John Fletcher y Francis Beaumont son una exitosa pareja de autores teatrales. Es una sociedad total, pues comparten casa y amante. Un dúo, trío, en equilibrio, con porvenir venturoso.

Pero Beaumont abandona la partida para casarse con una rica heredera. Se va de Londres y deja a Fletcher en la estaqueada: en el plano amoroso, donde encontrará un consuelo que no termina de aceptar, y en la escritura, que precisa sea de a dos.

¿Con quién escribir ahora? La respuesta es William Shakespeare. Fletcher tiene una trama en mente, tomada de una historia lateral del Quijote, y supone que el demiurgo de Macbeth y Hamlet será el partenaire adecuado. Ya no es una pluma descollante, pero aún en ligera decadencia sigue siendo un compañero de lujo.

Piratas por la libertad, de Pablo Cosentino (Vuelta de Pagina)

Piratas por la libertad es más que una obra literaria. Puede resultar un medio exquisito de recreación para personas de todas las edades.

Una obra de arte que desafía la historia oficial. Atrapante y ameno, es un libro que se disfruta en cada página, proponiendo una ficción conmovedora que combina personajes reales de la historia con acción, valores e ideales llamando la atención del lector de inicio a fin.

También resulta un exquisito instrumento pedagógico. Un aporte innovador a la educación, en tanto se propone explícitamente como herramienta atractiva para la formación cívica, la geografía y la historia, promoviendo la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico.

Pablo Cosentino, como autor, y Verónica Schneider, como ilustradora, son quienes entrelazando sus talentos han logrado hacer de este libro algo único. Una verdadera obra de arte.

Fuera de la ley, los mejores ensayos de Norman Mailer (Emecé)

Norman Mailer fue una de las figuras de las letras estadounidenses y un maestro indiscutido del ensayo. Este libro reúne sus textos más representativos dentro del género en el que brilló por sobre todos los demás.

Con su escritura incisiva y su personalidad beligerante, Mailer interactuó con su época más que cualquier otro autor de su generación. Desde su primer ensayo publicado en 1948 hasta los publicados durante el año previo a su muerte en 2007, escribió sobre los grandes personajes y temas de su tiempo como uno de sus exégetas más lúcidos.

De Marilyn Monroe a Ernest Hemingway, de la plusvalía al terrorismo, pasando por Ronald Reagan, George Bush, sus colegas escritores, el feminismo, Jackie Kennedy, Malcolm X, las corridas de toros, Marlon Brando, la pena de muerte, los hipsters y Sigmund Freud (sobre el cual se incluye un ensayo inédito), estas páginas dibujan el amplio arco de sus intereses y sus pasiones.

Incendiario, erudito y desafiante, Mailer fue una fuerza portentosa, a menudo a contracorriente, en el campo de batalla de las ideas. Con introducción de Jonathan Lethem, Fuera de la ley ofrece un viaje irresistible por la mente de uno de los escritores más polémicos y geniales del siglo XX.

Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado (Booket)

Repentinamente viuda a los treinta años, Doña Flor, siempre desgarrada entre la voluntad y el instinto, se casa en segundas nupcias con Teodoro, el metódico y pudoroso farmacéutico de Bahía, con quien pretende estabilizar su vida.

Pero, para su sorpresa, pronto se verá requerida de nuevo por su primer marido, el incorregible Vadinho, un sensual, holgazán y juerguista calavera que volverá del más allá con sus capacidades amatorias intactas, dispuesto a poner a prueba la relación de la ejemplar pareja.

Una novela inolvidable que plasma todo el sabor, el humor y el encanto de la vida bahiana. Jorge Amado (1912-2001) es uno de los escritores más conocidos y apreciados de la literatura brasileña. Sus novelas, por lo general llenas de humor, de vida y de personajes magníficamente caracterizados, han sido traducidas a decenas de idiomas y gozan de una justificada popularidad.

La sombra del otro, de Alicia Plante (Adriana Hidalgo)

Laura es psicoanalista y, de manera inesperada, encuentra el cadáver de Ana, su vecina, víctima de lo que parece ser un suicidio. El diario íntimo de Ana está en la mesa de luz y Laura lo toma. Allí encuentra las claves que la llevan a imaginar lo que pasó, a solidarizarse con alguien que padecía la soledad y el desamparo.

Pero tiene miedo. Porque Ana, esa vecina hermosa que al borde de la juventud creyó encontrar lo que siempre había deseado, fue devorada por un hombre inteligente y sensible aunque capaz de toda crueldad. La investigación no es lo de Laura porque ya no se trata del diván seguro de su profesión: es la vida... y es su propia soledad.

La confrontación no será entonces solamente con el sospechoso, sino con ella misma. ¿Estamos ante una novela de suspenso? ¿Es una novela negra marcada por lo social que cuestiona lo dado y revela lo indeseable? ¿Se trata de sumisión y sadomasoquismo o de un femicidio?

Alicia Plante se mete con el hilo delgado que separa lo cotidiano de lo profundo, con aquello que va surgiendo como consecuencia de una mirada indiscreta y analítica sobre ciertos vínculos tortuosos entre las personas. La sombra del otro es la cuarta novela de Alicia Plante publicada por Adriana Hidalgo editora, luego de la exitosa “Trilogía del agua” integrada por Una mancha más, Fuera de temporada y Verde oscuro, que comenzó a ser traducida y publicada en prestigiosas editoriales de Italia y Francia.

Un perro solo, de Melina Knoll (Adriana Hidalgo)

Un perro solo es una novela ineludible por varios motivos. Por un lado, raramente una primera novela conjuga una atmósfera preciosista, personajes tangibles y un sentido de la intriga tan elaborado que involucra una indagación social de alcance impredecible.

Por otro, el espectro animal que atraviesa todos los capítulos de este relato funda un mito contemporáneo e invierte la relación de fuerzas entre el hombre y la bestia. Rhin es el perro protagonista, el vehículo de una venganza que va tomando cuerpo a medida que se despliegan los conflictos sentimentales en una novela que, pese a su brevedad, es totalizadora.

De alguna manera, lo que el hombre le hace a la bestia retorna, a través de la venganza, como lo que la bestia le hace al hombre en un círculo infinito, porque el animal es el instrumento encantado de una nueva guerra sentimental entre humanos.

Y como si faltara algo, Un perro solo es original en su forma, pero de un modo oblicuo: casi todo lo trágico ya sucedió y está narrado retrospectivamente, aunque el lector intuye, con un nudo en la garganta, que lo peor está por suceder.