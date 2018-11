Llega la 11º edición del Festival de Cine y Música de San Isidro

En la pantalla grande, clásicos del cine mudo. En el escenario, orquestas e intérpretes de primera línea dispuestos a musicalizar las películas con su personalísima impronta. Se acerca la XI edición del Festival de Cine y Música de San Isidro, que del sábado 10 al viernes 16 de noviembre, a las 21, propondrá una función gratuita (e inolvidable) en los jardines del Museo Pueyrredón. Organiza y produce la subsecretaria general de Cultura de San Isidro, junto con la Fundación Cinemateca Argentina (FCA), y el apoyo del Grupo Asegurador La Segunda.

“Cada noche será reencontrarnos o descubrir films inolvidables y músicos muy interesantes y audaces que durante meses compusieron para la ocasión. Además será un reencontrarnos como público agradecido por un ciclo único en el país que cada año nos ayuda no sólo a ser una audiencia un poco más preparada, sino también mejores personas”, expresó Eleonora Jaureguiberry, a cargo del área de Cultura de San Isidro.

FOTO: CARLOS FURMAN

De los años 20 al siglo XXI, con anclaje en el Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso), protagonista del nacimiento de la Patria. Así es esta experiencia artística que amalgama lo mejor del cine mudo, siempre vigente, con propuestas musicales contemporáneas que sólo se escucharán en este ciclo.

“Tendremos a Lyda Borelli, la diva el cine italiano, y a Clara Bow, la chica It de la era del jazz, estrenaremos en el país un clásico finlandés cuya música será un puente artístico entre las dos naciones y proyectaremos una joya actual de la mejor tradición japonesa de animación que nos llevará en un viaje profundo y reflexivo como la inmensidad del mar. Además, nos vamos a deslumbrar con una joya del director Joseph von Sterberg y nos reiremos con dos viejos y queridos amigos del festival, Buster Keaton y Charles Chaplin, como si fuera la primera vez”, comentó Marcela Cassinelli, presidenta de la FCA.

El ciclo abrirá con "El navegante" (1924), rodada en un transatlántico a la deriva y con sólo dos pasajeros, Keaton y Kathryn McGuire, que ofrece una de las primeras escenas submarinas en la historia del cine para tener en cuenta. Un viaje musicalizado por Nico Posse Octeto, una agrupación dirigida por este destacado compositor sanisidrense.

El domingo, la multi instrumentista Eliana Liuni, junto a los hermanos Patricia y Francisco Casares, le pondrá música a Flor de capricho (1926). Una noche con instrumentos de viento y sonidos flappers. El lunes viajaremos a Italia con La memoria del otro (1913), una historia de amor hasta el último aliento con bellas imágenes de Venecia y el dúo César Lerner y Marcelo Moguilevsky, entre loops, flautas, piano, balafón africano, hang, gongs, duduk, arpas de boca, canto y sonidos guturales.

Al día siguiente, los sintetizadores, el piano, percusión, efectos y la programación sonora de Marcelo Katz, uno de los músicos con más experiencia en el país en componer y ejecutar música para films mudos, acompañará Los muelles de Nueva York (1928), un melodrama que refleja amores de un marinero entre tabernas y pensiones de mala muerte.

La francesa "La tortuga roja" será la exponente del cine actual, siempre presente una vez en la grilla. Una película de animación de 2016 que podrá verse el miércoles en el Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512).

Luego sí, de vuelta al Pueyrredón, en el ambiente distendido, familiar y de encuentro de amigos que propone este festival con casi 80 films encima y en el que vale llegar de cortos y ojotas. Primero, el jueves, con el drama finlandés "La novia del girador de troncos" (1923) y una propuesta musical intrigante. Es que sonarán tangos nuestros y de ese país, a cargo de Aires de Finlandia, integrado por Petri Kaivanto (Helsinki) y Alejandro Polemann (Buenos Aires), quienes subirán a escena con otros tres músicos.

La noche del viernes, la del adiós, será con los doce músicos de La Antigua Jazz Band, agrupación legendaria del género, si las hay. ¿En pantalla?, el eterno Charles Chaplin y cuatro cortos independientes para redondear una velada de cien minutos de encuentro entre risas (o carcajadas), a toda orquesta y a sabiendas de que las palabras no serán necesarias.

FOTO: CARLOS FURMAN

PROGRAMA FESTIVAL DE CINE Y MUSICA DE SAN ISIDRO 2018

Sábado 10 de noviembre, 21 hs

Jardines del Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

El navegante (The navigator)

Dirección: Buster Keaton y Donald Crisp. EE.UU, 1924, 59 min.

Buster está enamorado de la hija de un armador naviero, juntos emprenderán viaje en uno de los barcos del padre, sin saber que éste ha vendido esa embarcación a un país en guerra. Agentes de la otra nación beligerante sabotearán el barco, poniendo a Buster y a su enamorada en un sinfín de peligros.

Música interpretada por Nico Posse Octeto

Nico Posse cursó estudios de composición con Caamaño, Gandini y Marta Lambertini, piano con Nessy Muhr y orquestación con Gabriel Senanes. Compuso la Opera Martín Fierro en coautoría con Mono Morello, una obra sin precedentes que impone un nuevo género musical: la Opera Popular. Realizó obras y secundó a artistas de la talla de Adriana Varela, Fabiana Cantilo, Alfredo Casero, Horacio Fontova, Claudia Puyó y Fito Páez, entre otros.

Compone música para cine y televisión y obtuvo el Gran Premio SADAIC 2007. Creó las bandas de sonido para varios programas de televisión como: La noticia rebelde, Cha, cha, cha, Sábado bus, La noche del diez. Obtuvo premios nacionales e internacionales a la mejor banda de sonido por la película Tres minutos, de Diego Lublinsky. Compuso un concierto para piano y orquesta estrenado en 2005; dos cuartetos de cuerdas; un quinteto para piano y cuerdas; una sonata para piano, y sus conocidos Preludios para piano argentino y Pequeñas piezas para piano argentino. Compuso la música para la obra de teatro Un rato con él de Julio Chávez y Adrián Suar.

Domingo 11 de noviembre, 21 hs

Jardines del Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

Flor de capricho (Mantrap)

Dirección: Víctor Fleming. EE.UU, 1926, 86 min.

Joe vive en un enclave perdido entre montañas y piensa que ya es hora de buscar pareja. Se va a la ciudad y conoce a Alverna, una desinhibida manicurista, con quien se casa. Al mismo tiempo, Ralph, un abogado especializado en divorcios, agobiado por la presión de las mujeres que acuden a él en busca de ayuda, decide pasar una temporada de descanso en Mantrap, donde se encuentra con Joe y Alverna.

Música interpretada por Eliana Liuni

Multinstrumentista y compositora Argentina, especializada en instrumentos de viento. Desarrolla una amplia labor artística que conjuga la música, el teatro y el cine. Su vínculo con la música para films se inicia hace 10 años de la mano del grupo Mudos por el celuloide, emblemático trío de sonorización y musicalización de films mudos en vivo, siendo el único grupo fuera de Alemania seleccionado para presentar la versión completa de Metropolis, de Fritz Langcuyo, fílmico fue encontrado en Argentina. La presentación pudo llevarse a cabo en el festival Bafici (2011), luego fue repetida en el festejo de los 400 años de la Universidad de Córdoba y en el cierre del festival internacional de cine Janela en Brasil.

En esta oportunidad convoca a los talentosos hermanos Casares: Patricia Casares, compositora, pianista y cantante y Francisco Casares, compositor, guitarrista y cantante. Los hermanos poseen una amplia y premiada trayectoria en música, teatro y danza. Este Trío llega a la XI edición del Festival con innumerables sonidos flappers.

Patricia Casares: composición, voz, piano, piano toy, percusión.

Francisco Casares: composición, voz, percusión, sonidos fx.

Eliana Liuni: composición, saxo, clarinete, flautas, armónica, piano soy, sintetizadores, percusión, sonidos fx (dirección general).

Lunes 12 de noviembre, 21 hs

Jardines del Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

La memoria del otro (La memoria del'altro)

Dirección: Alberto Degli Abbati. Italia 1913, 72 min.

Una joven y despreocupada aviadora (Lyda) conoce a un periodista de quien se enamora y lo invita a su casa; éste, a pesar de estar comprometido con otra mujer acepta. Enterada su novia, lo convence para que regrese con ella. Lyda finalmente acepta el ofrecimiento de amor y riquezas del Príncipe de Sévre, pero la memoria del otro será más fuerte que todo en sus vidas.

Música interpretada por Lerner Moguilevsky dúo

Hace tres décadas Lerner y Moguilevsky formaron un dúo prolífico haciendo un singular aporte a la escena musical internacional, abriendo nuevas tendencias en la música instrumental popular. Nacidos de abuelos rusos y polacos que emigraron a Argentina a principios de siglo, han contribuido a la recreación del estilo klezmer desde 1996 sin una pretensión antropológica. Por el contrario, han desarrollado su propio lenguaje basado en la improvisación, combinando elementos musicales de la música folclórica argentina, jazz, música contemporánea y tango.

Martes 13 de noviembre, 21 hs

Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

Los muelles de Nueva York (The Docks of New York)

Dirección: Josef von Sternberg. EE.UU, 1928, 76 min.

Toda la historia transcurre en menos de un día, y en sólo tres escenarios: un bar del puerto, una pensión y los muelles de la ciudad de Nueva York. Bill Connolly es fogonero en un barco, y tiene una única noche libre en tierra. Mientras camina por los muelles, una muchacha se arroja al agua. Bill la rescata, y poco a poco ambos se sienten atraídos el uno hacia el otro.

Música interpretada por Marcelo Katz

Marcelo Katz, es pianista, arreglador y compositor. Ha estudiado con los maestros María del Carmen Aguilar, Francisco Votti, Adriana de los Santos, Julio Viera, Gerardo Gandini y Leo Masliah. Su amplia formación le ha permitido tocar en el Ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martin y del CTC del Teatro Colón, ser acompañante del cantante Ignacio Copani, ser pianista y arreglador de la Porteña Jazz Band. En 2016 fue coarreglador y codirector del ensamble 100 años de Ginastera, comisionado por el Ministerio de Cultura de la Nación para tocar las obras del maestro Alberto Ginastera junto a Ligia Piro como cantante.

Miércoles 14 de noviembre, 21 hs

Teatro del Viejo Concejo, 9 de Julio 512, San Isidro

La tortuga roja (La tortue rouge)

Dirección: Michael Dubok de Wit. Francia, 2016, 80 min.

Historia de animación muda que cuenta la historia de un náufrago que llega a una isla poblada de tortugas, aves y cangrejos. Poéticamente ésta producción de los estudios Ghibli, cuenta las diferentes etapas de la vida de un ser humano.

Jueves 15 de noviembre, 21 hs

Jardines del Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

La novia del girador de troncos (Koskenlaskijan morsian)

Dirección: Erkki Karu. Finlandia, 1923, 96 min.

Uno de los primeros largometrajes de Finlandia. Cuenta un drama Shakesperiano de celos y herencia. Todo se desarrolla cerca de los rápidos que fueron antes la vía principal para transportar el oro verde, el madero, de los bosques de Finlandia.

Música interpretada por Aires de Finlandia

Es un proyecto único que reúne a dos tangos distantes: el original del Río de la Plata y la variante finlandesa. Los músicos Petri Kaivanto (Helsinki) y Alejandro Polemann (Buenos Aires) trabajan desde 2004 en esta propuesta que ya se ha presentado en Finlandia, Estonia, Rusia, Mendoza, Posadas, La Plata y Buenos Aires. Han editado dos álbumes cantados en dos idiomas cada uno: Aires de Finlandia, en finés (2007) y en “porteño” (2010), y Aires de Finlandia vol. 2 en “porteño” (2017) y en finés (2018). En 2017 realizaron dos videoclips con invitados especiales como Javier Calamaro y Franco Luciani.

Viernes 16 de noviembre, 21 hs

Jardines del Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, Acassuso

Cortos de Chaplin

Cuatro cortometrajes magistrales, realizados de manera independiente por Chaplin luego de su paso por las compañías Keystone, Essanay y Mutual. (Duración total: 99’).

Un día de placer (A Day’s Pleasure)

Dirección Charles Chaplin. EE.UU, 1919, 17 min.

Carlitos y su familia deciden salir de paseo al mar y tener su soñado día de placer. Conseguirlo será una dura tarea.

Carlitos al sol (Sunnyside)

Dirección: Charles Chaplin. EE.UU, 1919, 29 min.

Carlitos es el empleado para todo servicio de un hotel de campo, trabajo que alterna con las tareas de granja que le impone su jefe. Enamorado perdidamente de una joven del pueblo, su mayor objetivo será conquistarla. Se sentirá amenazado por un joven forastero que se alojará luego de un accidente, a quien trata de imitar.

Vacaciones (The Idle Class)

Dirección: Charles Chaplin. EE.UU, 1921,32 min.

Carlitos el vagabundo es confundido con un hombre rico, ya que ambos son idénticos, lo que les ocasionará múltiples equivocaciones, con la esposa, los amigos y en un memorable baile de disfraces.

Día de paga (Pay Day)

Dirección Charles Chaplin. EE.UU, 1922, 21 min.

Carlitos trabaja como peón en la construcción, pero le cuesta encontrar el ritmo en cada una de las tareas que le asigna el capataz.

Música interpretada por Antigua Jazz band

El 26 de abril de 1968 Antigua Jazz Band hacía su primera presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de inmediato pasó a formar parte de La Botica del Ángel, uno de los locales nocturnos más prestigiosos de la Ciudad de Buenos Aires en la década de los ´60. A cincuenta años de aquella presentación, la orquesta continúa su actividad en forma ininterrumpida. A los conciertos, espectáculos y difusión se le suma también la musicalización de películas mudas que desde el año 2011 presentan en el Festival de Cine y Música que organiza la subsecretaría de Cultura de San Isidro. Fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band (1948) y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina, con la idea de interpretar y difundir el jazz afroamericano. De aquellos ocho integrantes, Rolando Vismara continúa en la actualidad su actividad musical en Antigua Jazz Band.