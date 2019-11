Llega el tercer Encuentro Internacional de Libros a FOLA

La Fototeca Latinoamericana FOLA presenta el 14 de noviembre desde las 18.30 el tercer Encuentro Internacional de Fotolibros: 10x10 Japanese Photobooks Reading Room (Salón de Lectura de Fotolibros) organizado por el 10x10 Photobooks, New York y la colección de la biblioteca del International Center of Photography.

Y en el marco de este evento se desarrollarán charlas, presentación de publicaciones, el FOLA PHOTO MARKET.

Contará además con la presencia de tres invitadas internacionales: Yumi Goto (Japón), Nathalie Herschdorfer (Suiza) y Emily Peterson Dunne (USA).

En tanto, continúan en FOLA las muestras de los fotógrafos Bryan Schutmaat y Catherine Balet

"El Oeste Oscuro" de Schutmaat (Houston-1983) abarca dos proyectos realizados en la mítica región Oeste de los Estados Unidos con imágenes en blanco y negro, que incluyen retratos íntimos de viajeros a dedo y de vagabundos de las autopistas, quienes viven a lo largo del sistema interestatal.

Bajo la curaduría de Pablo Cabado, la serie también está compuesta por paisajes y diversas imágenes de objetos que reflejan un país en peligro, en medio de los estragos producidos por el gran deterioro ambiental, el despojo económico y el abandono social.

En tanto, la colección "Looking for the masters in Ricardo´s golden shoes" de Catherine Balet (Francia-1959), está basada en una experiencia personal que comenzó en 2013, durante el famoso festival fotográfico Les Rencontres photographiques.

Allí Ricardo Martínez Paz, de 73 años, cuyo parecido con Picasso es sorprendente, estaba sentado adelante de unos panes, y ella tomó su cámara e inmortalizó ese momento que la llevó a explorar toda la historia de la fotografía, desde el primer autorretrato de Robert Cornelius en 1839 hasta las selfies de hoy.