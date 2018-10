Llega Jeff Berlin Trío al Bebop

Luego de cuatro años vuelve a Buenos Aires el gran bajista Jeff Berlin, considerado como uno de los máximos referentes del mundo de su instrumento.

Berlin presentará un repertorio de standards y composiciones propias, complementados con sonoridades latinoamericanas. Para ello se reunió con los argentinos Quintino Cinalli (batería) y Mariano Agustoni (piano), con quienes encara esta gira que incluye a México, Brasil y Chile, y que será grabada especialmente.

Dice Jeff Berlin: "Espero con ansias reencontrame con mis fans y amigos de Argentina, a los que me unen lazos más que artisticos, para entregar momentos de hermosa música junto a mis compañeros de ruta Quintino y Mariano".

Jeff Berlin es una verdadera leyenda del bajo eléctrico y está considerado como el mejor bajista de su generación. Nacido en 1953 en Jamaica, Nueva York, comienzó a estudiar violín a los 5 años y pronto fue reconocido como uno de los más talentosos jóvenes violinistas en Nueva York. Tocó con orquestas regionales hasta que a los 14 años se compró su primer bajo eléctrico.

Sucesivamente asistió a la Berklee School of Music, donde estudió y tocó con Mike Stern, Vinny Colaiuta, Pat Metheny, Bill Frisell y Mick Goodrick. En 1975, Jeff se asomó a la escena artística como músico de estudio de Nueva York en particular, con Pat Martino, Tony Williams, Michael y Randy Brecker, Herbie Mann, Bob James, Toots Thielemans y Ray Baretto. Su reputación de artista versátil y dinámico y de lectura excepcional, llamó la atención de Bill Bruford quien lo escuchó en "The Story of I", de Patrick Moraz. Bruford lo convocó a su "Bruford Band" y al final de los 70 grabó cuatro álbumes con el legendario baterista, más Allan Holdsworth y Dave Stewart. Jeff simultáneamente siguió muy activo colaborando con leyendas del jazz como George Benson, Pat Martino, Larry Coryell, Gil Evans, David Liebman, Toots Thielemans, Al DiMeola, Earl Klugh, Bob James.

Luego se muda a Los Ángeles donde se presentó asiduamente con Scott Henderson y Frank Gambale, mientras que en la costa oeste comenzó a cultivar su pasión por la enseñanza y contribuyó al desarrollo del Bass Institute of Technology. Durante este tiempo Jeff tocó con Frank Zappa, y sorprendiendo a todos, no aceptó la oferta de Eddie Van Halen de unirse a su mítica banda. Posteriormente se muda a Florida y se retira de giras y grabaciones durante algunos años, debido a una enfermedad de su hijo.

En ese momento se creó la Players School of Music y unos años más tarde, su hijo ya recuperado completamente, comienza una carrera como líder de banda y compositor. "Taking Notes" (1997), "Lumpy Jazz" (2004), "In harmony’s way" (2004) y varios otros álbumes con su trío junto a Drexler Richard y Danny Gottlieb, recibieron elogios en todo el mundo como una de las bandas de jazz más activas del momento. En 2009, Jeff, Dennis Chambers y Scott Henderson se juntan para formar una de las bandas más destacadas de los últimos años.

Llamado simplemente HBC, el grupo deslumbró al público alrededor del mundo con su talento y virtuosismo. Jeff los define como "una nueva versión de Cream, donde cada miembro estimula a los otros, en un maravilloso juego interpretativo". Jeff es uno de los más requeridos profesores de la actualidad. Próximos proyectos para 2018/2019: Berlin Juris Clark, con los grandes Vic Juris y Mike Clark. Y Moshlulu, la nueva super banda con Dennis Chambers, Dave Sancious y Gregg Howe.

¿Cuándo?

Miércoles 24 y jueves 25 de octubre a las 21hs.

¿Dónde?

Bebop Club, Moreno 364 Subsuelo – CABA. Entradas desde $ 600, a la venta a través de www.bebopclub.com.ar