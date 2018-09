La artista japonesa Kotringo llega por primera vez a Argentina

La excepcional artista japonesa Kotringo llega por primera vez a Argentina para realizar una gira por Rosario, Paraná, La Plata y Ciudad de Buenos Aires.



Kotringo es una pianista, cantante y compositora que saltó a la fama en Japón luego de que el compositor y pianista Ryuichi Sakamoto la descubriera. En Argentina es reconocida por referentes de la música como Claudio Cardone, Javier Malosetti, Hernán Jacinto y Gonzalo Aloras, entre otros. Asimismo Kotringo ha manifestado una fuerte admiración e interés por Luis Alberto Spinetta, Carlos Aguirre y Aca Seca TrÍo.

Dice Kotringo: “Argentina es un país donde siempre he querido viajar y donde tengo varios amigos quienes les tengo mucho cariño. Conozco solo una parte de su música, pero la que me gusta y escucho mucho tiene el ritmo de la tierra y me transmite su calidez. En esta época, vivamos donde vivamos, podemos escuchar con facilidad música de varios países, pero tocar y compartirla en vivo es algo especial, atraviesa las fronteras haciéndonos sentir unidos”.

En cada uno de sus conciertos en nuestro país Kotringo interpretará temas de Ame no hako niwa, su más reciente disco, y de los destacados artistas invitados que tendrá en los escenarios en los que se presentará.

Kotringo – Gira Argentina 2018

- Domingo 21 de octubre a las 21hs en el Centro Cultural Parque de España, Rosario, Santa Fe. Invitado: Claudio Cardone. Entrada gratuita.

- Martes 23 de octubre en la Vieja Usina, Paraná, Entre Ríos. Invitado: Sebastián Macchi Trío (Sebastián Macchi, Carlos “Negro” Aguirre y Gonzalo Díaz)

- Viernes 26 de octubre en el Auditorio de la Universidad de La Plata, La Plata. Entrada gratuita. Invitado: Cribas.



-Domingo 28 de octubre a las 20hs. en el CCK, Ciudad de Buenos Aires. Invitados: Claudio Cardone y María Paula Torre (Paula y los pájaros).

Breve Bio:



Kotringo es pianista, cantante y compositora proveniente de Osaka, Japón. Su nombre artístico es un juego de palabras: Kotri significa pajarillo y Ringo significa manzana. Son dos cosas que emocionan a esta artista japonesa.

A los 5 años comenzó a tocar piano y a los 7 a componer. Estudió composición de Jazz y Performance en el Berklee College of Music de Boston, EEUU. Inició su carrera artística en Nueva York y en 2006 Ryuichi Sakamoto -compositor y pianista japonés- descubrió su talento magnífico. De inmediato debutó en la escena músical de Japón con un single “Konnichiwa Mata Ashita” y desde ese momento viene lanzando álbumes casi cada año.

En noviembre de 2016 dirigió la banda sonora de la película En este rincón del mundo, del director Sunao Katafuchi, que contó con dos millones de espectadores en todo Japón y llegó a ganar el prestigioso Premio Academy de Japón (Japan Academy Prize). Con su voz flotante e interpretación grandiosa del piano, Kotringo es una de las artistas más representativas en la escena musical actual de Japón.