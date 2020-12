Inés Arteta une thriller y ensayo histórico en su nueva novela sobre las rebeldías femeninas

"Este libro es el resultado de una búsqueda de muchos años, de correrme de un perfil de mujer que no fuera el que me habían tratado de inculcar. Si bien cuando comencé a escribir ya me había corrido de ese lugar hacía muchos años, siempre me quedó rondando la pregunta de cuándo la mujer comenzó a estar en un segundo plano en el mundo occidental y por qué fue así. Pero sobre todo, cuál fue el sustento ideológico y cultural para que se consolidara esa organización del mundo”, explica la autora Inés Arteta una de las motivaciones que la llevaron a escribir su nueva obra "La otra mitad del universo", que acaba de editar Libros del Zorzal

Con esta novela, la escritora e historiadora une sus dos pasiones para crear una novela con la tensión narrativa de un thriller y el rigor de un ensayo de historia.

Su protagonista, Lucía Castelli, una profesora de historia casada con dos hijas que busca darle impulso a su carrera, se topa en sus investigaciones sobre Lilit, la primera mujer creada del polvo junto a Adán y desterrada del Paraíso por negarse a yacer debajo de él durante el sexo, con la pista de un erudito serbio afincado en Buenos Aires, Jacob Adam.

Sobreviviente de dos campos de concentración y de la masacre de Novi Sad, este alumno del famoso cabalista Gershom Scholem sostuvo una hipótesis revolucionaria para el mundo occidental: ¿y si hubo entre los autores del Génesis una mujer pero, al igual que Lilit, esta fue ocultada?

Lilit, la primera mujer creada del polvo junto a Adán, desterrada del Paraíso por negarse a yacer debajo de él durante el sexo, es una figura incómoda tanto para la ortodoxia religiosa judía como católica. Como la primera mujer de la creación en reclamar la igualdad, se constituyó en un potente símbolo libertad y rebeldía femeninas.

"La otra mitad del universo", está basada en una investigación exhaustiva que incluye referencias a la Biblia, la Torá, el Alfabeto del sabio Ben Sirá y el Malleus Maleficarum, el tratado por el que miles de mujeres fueron enviadas a la hoguera, Arteta describe con el pasado y el presente de las mujeres en una cultura patriarcal que condena la autonomía femenina. Sea la de la primera mujer de la creación o la de una historiadora de casi 40 años dispuesta a forjar su camino.