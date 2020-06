El futuro del arte y sus narrativas, eje del un nuevo encuentro virtual de Bienalsur 2021

El tercer encuentro virtual hacia Bienalsur 2021, titulado "Pensar futuros posibles. Relatos sobre el presente", se realizará el sábado 12, tendrá eje en el presente de las artes plásticas y será vía streaming, con traducción simultánea al inglés e interpretación en lengua de señas.



El diálogo en las narrativas que se fueron sucediendo en estos meses en el mundo en las artes plásticas y la manera de pensar/explicar el presente será el tema principal de este tercer encuentro que se puede seguir a través de bienalsur.org/en, informaron los organizadores.



Con los museos e instituciones de arte cerrados, actividades e inauguraciones suspendidas, artistas trabajando desde el interior de la pandemia y periodistas culturales informando desde una nueva normalidad que obliga a nuevos escenarios y nuevas palabras, destacados periodistas, curadores, directivos de instituciones culturales, antropólogos, desde Argentina, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Perú participarán en este tercer encuentro que cierra el primer ciclo de reuniones de debate, iniciados en febrero desde Argentina, por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Entre los invitados se encuentra Estrella de Diego, curadora, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España; Cuauhtémoc Medina, curador jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México; Alejandro Grimson, antropólogo, titular de Argentina Futura; y Mari Carmen Ramírez, curadora, directora del International Center for the Arts of the Americas.



Además estarán Philippe Régnier, director de redacción del periódico francés The Art Newspaper; Iker Seisdedos, redactor jefe de las secciones Babelia y Cultura del diario El País, de España; Matilde Sánchez, directora editorial de la Revista Ñ, de Argentina; Celina Chatruc, subeditora de Artes Visuales del diario La Nación, de Argentina; Patricia Rousseaux, fundadora y directora editorial de ARTE!Brasileiros; Aníbal Jozami, director general de Bienalsur y Diana Wechsler.