Ariel Ardit y cuarteto brillan en el Bebop Club

Ya es casi un clásico, un leitmotiv. Pero no por eso deja de ser emocionante, placentero, romántico. Es algo que nos transporta desde la noche fría del sábado pasado en Bebop Club en San Telmo a otros tiempos de éstas latitudes.

Es la voz de Ariel Ardit que abre su segundo show en el subsuelo de Aldo’s con “Tal vez será su voz” casi a capella, apenas un piano, recostado sobre una columna a oscuras en el medio del salón.

Sin mediar introducción, solo una breve presentación de Boero en bandoneón y Linetzky en Piano, arremete con “El Choclo”, “Cafetín de Buenos Aires” y “Malevaje”. La seguidilla deja al público embelesado y expectante por lo que vendrá.

“Bienvenidos a Bebop, para nosotros es un gusto ver esta sala siempre repleta de almas tangueras y las que se hacen desde que vienen acá. Saben que hay debates con el tema de mi nacionalidad, del acento, La mayoría piensa que es vasco francés”, apunta el cantor y dispara el gag, certero: “pero en realidad es de Córdoba”.

“Llegué a Buenos Aires a vivir en pleno centro en el ‘82, algunos ya conocen la historia, la mayoría, ahá…perfecto, no la cuento…”, bromea antes de contar en la intimidad que da el escenario del Bebop una emotiva introducción para el tango “Patio mío”.

“Estos que pasaron son tangos clásicos. Una vez me llega una versión de un tango nuevo y a veces uno tiene recelo, pero no porque sea nuevo, sino por lo que le puede aportar uno. Me llego esta melodía y se la hice llegar a Andrés. Generalmente el 99 % de las veces no coincidimos en nada”, explica Ardit y agrega: “Lo que hace que sea el vínculo de amor más extenso que conservo. Y esta vuelta se lo hago escuchar y le digo es medio una balada, un poco muy de pibe, no sé. Es un temazo, me respondió”

El tango del que habla se llama “Es la vida” de Luciano Tobaldi y el compositor lo escribió –según cuenta Ardit- cuando tenía 18 años.

“El tema repite ‘es la vida’ y yo me encontré en un montón de situaciones en las que no sé qué hacer, esas que no tenés explicación y decís ‘es la vida’: es algo que pasa a todas las edades. Es una historia de amor muy hermosa y tierna”, afirmó.

Luego, interpretó “Garúa” y el vals “Amarraditos”. Entre recuerdos de idas al cine Alfil para ver ‘Bingo Bongo’, una de Adriano Celentano y Ornella Muti, porciones de muzzarella ‘de parado’ en Serafín y pedir que los asistentes “Garpen todo, no dejen muertos que me los cobran a mi”, cantó “Viejo Buenos Aires”.

Antes del receso sonó la milonga instrumental “La trampera” y al volver a escena Linetzky, juguetea con los acordes iniciales de “Strangers in the night”, para hacer un “mashup” instantáneo y darle el pie a Ardit para volver con ”Como dos extraños”

Vendrían después “Afiches”, “Uno” y “Tormenta”, un tema que el cantor destacó como uno de los tangos que más le gusta canta en estos momentos por “protesta emocional y social”.

Continuó con “La mariposa”, “La luz de un fósforo” y después dijo: “Hay varios amigos a los que me gustaría dedicarle este tango, de apellido, me sale Garcete”. El comentario hace que una risa imposible de contener estalle desde una mesa.

“Es que cuando uno sufre varias batallas en el amor, crea un capa, se curte el cuerpo, se hace una armadura como de caballero romano. Y no te entran más balas, pero después hay una que te perfora y es la que te mata. No tengo idea porque dije esto, pero ahí va “Que me van a hablar de amor”.

En un rumor deslumbrado algunas bocas repiten: “Que me van a hablar de amor”. “Siii, ves como saltan solitos, se tiran al agua solos”, dice Ardit.

“Nos vamos a ir con esta milonga, que bueno, está hecha a propósito de una manera especial por Andrés, que es el arreglador. El vivió un tiempo en Ibiza y maneja toda esta situación grupal-festiva, bueno…no quiero decir nada incorrecto. Es como para hacer un trencito y salimos por Moreno hasta Plaza de Mayo, encaro yo”.

Antes de despedirse con “Milonga Sentimental”, cumplir un pedido especial con “Tú” y “Mariposita”, recordó que este año cumple 20 años con el tango y que lo va a festejar en el Coliseo el 16 de noviembre.

Adelantó que allí estarán sus amigos, con los que transitó estos años: La Orquesta el Arranque, Lidia Borda y Rodolfo Mederos, entre otros.

También estarán esas almas tangueras que lo siguen, aplauden y disfrutan hasta la última nota que canta, palabra que dice, la voz masculina más destacada del tango actual.

¿Cuándo?

SÁBADO 27 DE JULIO A LAS 21 HS.

¿Dónde?

BEBOP CLUB, MORENO 364, CABA

Localidades desde $400 en www.bebopclub.com.ar o en Aldo´s Restaurante (de 15 a 20 hs.)