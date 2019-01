Verano, energía y confort: una fórmula posible si la hacemos con inteligencia

Para hacer confortable nuestra vida cotidiana, tanto en el tórrido verano, como en el invierno profundo, solemos utilizar los recursos que nos provee la tecnología en materia de electrodomésticos, olvidando muchas veces los costos implícitos de energía en la recreación de ese confort hogareño.

¿Es posible hacer un uso inteligente de la energía eléctrica sin resignar confort y bienestar en la comodidad de nuestro hogar?

La respuesta es SI.

Y para concretar esta propuesta, ahora contamos con una herramienta que nos ayudará a aproximarnos a la realidad de nuestro consumo eléctrico en casa: simulador.edenor.com.

Como primera medida y antes de utilizar esta potente herramienta es conveniente “censar” todos los dispositivos eléctricos del hogar, todos, desde la simple lamparita hasta el más sofisticado de los equipos (de audio/música por ejemplo), pasando por los clásicos (heladera, lavarropas, TV).

Una vez finalizado el censo y con lista escrita de los dispositivos, comencemos a utilizar el simulador para calcular nuestro consumo doméstico.

La heladera es casi el único artefacto que funciona las 24 horas. Trabaja más en verano porque su apertura hace que pierda frío. Asimismo solemos cargarla con mayor cantidad de bebidas y alimentos para mantenerlos frescos. Por estas razones encabeza el lote de artefactos que más consumen. Por eso es importante abrirla lo menos posible, mantenerla limpia y libre de hielo para que su motor trabaje menos.

Otro de los artefactos más populares y presentes en gran parte de los hogares es el aire acondicionado. Descontando tener la instalación adecuada, para un correcto funcionamiento es importante mantener limpios los filtros y fijarlo en 24° C y manteniendo las ventanas cerradas en los ambientes donde funciona.

Además de tener en cuenta estos conceptos sencillos para el mejor uso de estos dispositivos, es importante saber que con la llegada del verano y las altas temperaturas, el consumo estacional se hace presente al igual que durante el invierno.

Consumimos más energía eléctrica para hacer más confortable nuestra vida cotidiana y enfrentar las altas temperaturas del verano.

Una herramienta amigable para anticipar nuestros consumos

Por esta razón, Edenor desarrolló una nueva herramienta de simulación para que nuestros clientes puedan calcular el valor estimado de sus facturas en base al uso de los electrodomésticos del hogar y no tener sorpresas al momento de recibir la factura.

Con el Simulador de Consumo de Edenor los clientes obtienen toda de la información necesaria para aprender nuevos hábitos de consumo inteligente, recibir consejos y pagar menos en sus facturas.

El Simulador de Consumo de Edenor es un link que puede accederse muy fácilmente desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

El diferencial de la herramienta radica en que los usuarios pueden especificar por categoría los electrodomésticos de sus hogares y las horas de uso diario de cada uno, aprendiendo así cuáles son los que consumen más.

Las categorías son:

1. Iluminación: Se pueden elegir distintos artefactos de iluminación como: lámparas led, bajo consumo, halógenas, dicroicas, incandescentes y/o fluorescentes.

Consejos:

- Apagar las luces que no se utilizan y aprovechar la luz solar: Abrir persianas o cortinas durante el día, evitando encender luminarias situadas en zonas cercanas a ventanas.

- Las lámparas Led duran siete veces más que las halógenas y consumen hasta ocho veces menos energía.

- Usar lámparas led, especialmente en los lugares donde se necesite iluminación por mucho tiempo o en aquellos donde comúnmente se realicen muchos encendidos y apagados en poco tiempo.

2. Refrigeración: Elegir qué tipo de heladera o freezer se utiliza, siempre recordando que esta clase de electrodoméstico está encendido las 24 horas.

Consejos:

- El consumo eléctrico de la heladera es muy sensible a la temperatura del ambiente que la rodea. Por lo tanto, conviene ubicarla en un lugar fresco y ventilado, alejada de posibles fuentes de calor como el horno o de la luz solar directa.

- Abrir la heladera por el menor tiempo posible. Cada vez que se abre se pierde temperatura. Recuperar esos valores genera más gasto de energía.

3. Línea blanca: Son los electrodomésticos relacionados con la cocina y la limpieza del hogar (lavarropas, secarropas, plancha, aspiradora, entre otros).

Consejos:

- El uso del lavarropas con agua caliente consume mucha más energía. Entre el 80 y 85 por ciento del consumo energético se usa para calentar agua durante el lavado.

- Para planchar, recomendamos reunir una cierta cantidad de ropa así se evitan desperdicios de energía con el encendido y apagado de la plancha.

4. Cocina: Los electrodomésticos utilizados para cocinar se encuentran dentro de los que más energía consumen (anafe, horno eléctrico, microondas, entre otros).

Consejos:

- Es posible apagar las hornallas del anafe cinco minutos antes de finalizar la cocción y continuar la misma con el calor acumulado en las hornallas.

- No es necesario precalentar el horno eléctrico para cocciones superiores a una hora.

- Un microondas gasta más electricidad en mantener su reloj digital encendido que en calentar alimentos. Recomendamos desconectarlo cuando no se utiliza.

5. Climatización: Son los electrodomésticos de mayor uso en el verano. Aquí notaremos que el consumo puede variar considerablemente de acuerdo con el sistema de climatización que seleccionemos.

Consejos:

- Un ventilador consume hasta nueve veces menos que un aire acondicionado.

- Si se utiliza el aire acondicionado, fijar la temperatura de refrigeración a 24 °C para un consumo más eficiente.

- Cerrar puertas y ventanas, así se evitará el ingreso de aire del exterior al ambiente climatizado.

- Limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado para evitar pérdidas de energía.

6. Electrónica, audio y video: en esta categoría se encuentran televisor, modem, decodificador -entre los más destacados-.

Consejos:

- Stand by: es el modo de espera que tienen los distintos artefactos eléctricos para reactivar sus funciones de forma más rápida.

- Se calcula que aproximadamente el 15 por ciento del consumo de un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo stand by. Los cargadores también consumen energía, desconectalos cuando no los uses.

7. Cuidado personal: En el cuidado personal debemos incluir afeitadora, secador y planchita de pelo.

8. Agua: En esta categoría se encuentran los electrodomésticos que se utilizan para climatizar el agua a la hora de bañarse.

Consejos:

- Recomendamos evitar instalar el termotanque eléctrico al aire libre. Colocarlo preferentemente en gabinetes aislados.

- Recomendamos utilizar responsablemente el agua caliente en la ducha: no dejarla correr y ducharse en un tiempo razonable, que no supere los cinco minutos.

Al finalizar la simulación el cliente podrá visualizar el importe y consumo mensual estimado, a qué categoría tarifaria pertenece y cómo se compone su consumo. Además la herramienta brinda consejos sobre cuántos kWh tendría que reducir para bajar a la categoría tarifaria anterior y cuánto dinero ahorraría mejorando el consumo.

En el caso del ejemplo

Por último es importante recordar que en materia de energía eléctrica a medida que incrementás tu consumo, vas subiendo los escalones tarifarios, que son nueve y están detallados en el simulador.

Cada uno está identificado con una R (por residencial para diferenciarlo del consumo comercial e industrial) y en el simulador se muestran en distintos colores y de menor a mayor: verde, amarillo y rojo.

Aprovechá el simulador para aprender y experimentar tus consumos, saber en qué escalón tarifario estás, cuánto tendrías que ahorrar para ir al escalón tarifario anterior y pagar menos.

Y RECORDÁ “AHORRAR ESTÁ EN TUS MANOS”.