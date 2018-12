Una propuesta all inclusive en la playa de moda del Caribe

Si hay un lujo que figuras de la talla de Lionel Messi, Angelina Jolie, Justin Bieber o Kim Kardashian pueden darse es pasar sus vacaciones en el destino que deseen. Para ellos, no existen inalcanzables y es por ello que los sitios que eligen para descansar suelen ser los mejores que ofrece este planeta. Uno de ellos es el archipiélago de las islas Turks and Caicos, el destino de moda entre las celebrities, que llegan hasta allí para resguardarse en sus cautivadoras playas.

Ubicado a tan solo 950 kilómetros de Miami –una hora y media de avión– y a 120 kilómetros de República Dominicana, este paradisíaco archipiélago del Caribe está compuesto por 40 islas rodeadas de corales. En una de ellas se ubica Grace Bay, la mejor playa del mundo según el sitio Tripadvisor.

La fama de las islas Turks and Caicos no es casual. Tampoco el hecho de que se haya convertido en un destino top. Una breve búsqueda de sus vistas panorámicas, sus playas y el color del mar explican su reputación. Pero, además, se trata de un lugar en el que sus visitantes pueden disfrutar de un abanico de propuestas, que incluyen desde relax hasta la práctica de deportes acuáticos. Es, en definitiva, el lugar perfecto para disfrutar en pareja, con amigos o, por qué no, para descubrir en soledad.

La isla de Providenciales, conocida como Provo, es una vía de acceso y alberga la extensa playa Grace Bay, con lujosos centros turísticos, tiendas y restaurantes. Los sitios de buceo incluyen una barrera de coral de 14 millas en la costa norte de Provo y una espectacular muralla submarina de 2,134 m frente a la isla Gran Turca. Precisamente en Grace Bay se encuentra el Club Med Turkoise, uno de los más de 70 resorts de la compañía francesa que se ha convertido en sinónimo de vacaciones de lujo con todo incluido.

Dedicado exclusivamente para adultos, este resort permite consagrarse a la práctica de deportes durante todo el día antes de bailar hasta la noche. Pero allí también se puede aprender, perfeccionar o practicar actividades como trapecio, fitness, tenis, yoga y otros deportes como básquet, sala de musculación y cardio training, vóley y futbol. Y ofrece, además, actividades a la carta como equitación y golf.

Pero las islas Turks and Caicos representan también uno de los destinos más seguros y tranquilos del Caribe. Para llegar hasta allí, se puede hacerlo desde más de veinte ciudades que ofrecen vuelos directos hasta el archipiélago. Entre ellas, Nueva York, Boston, Filadelfia, Londres y Toronto.