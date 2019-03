Ski all inclusive: una propuesta con menor costo y más beneficios

Elegir el destino, sacar los pasajes y reservar un hotel suelen ser sólo una pequeña parte de la organización cuando se decide hacer un viaje de esquí. A esa primera planificación se le suman, después, decisiones y gastos que no suelen contemplarse, como los pases para la montaña, el alquiler de los equipos o las comidas y los traslados. Estas variables no sólo encarecen el viaje más allá de lo planeado. También pueden complicarlo.

Pero esto no ocurre cuando se elige hacer un viaje de Ski All Inclusive con Club Med. Es que quien opte por esta propuesta, además de alojarse en los más exclusivos resorts, simplificará la organización del viaje y podrá prever de antemano todos los gastos. De modo que, durante el viaje, sólo deberá ocuparse de relajarse y disfrutar.

Es más. Aprovechando la preventa exclusiva que se extenderá desde este martes 26 hasta el jueves 28 de marzo, que incluye un descuento del 30%, y la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA y AMEX, esta propuesta puede ser incluso una mejor opción en términos económicos.

Los expertos coinciden en que los mejores centros de esquí están en Europa. Sin embargo, por estas latitudes, tiende a elegirse como destino Estados Unidos, por una cuestión de precios, cuando se piensa en realizar un viaje de esquí en el exterior. Pero con la posibilidad de tener todo incluido en el paquete, uno tiene la posibilidad de tener unas vacaciones en la nieve al mismo precio que en EE.UU. pero en mejores pistas.

Además, no representa una novedad que Europa ofrece una mejor y más variada vida nocturna. Sitios como St´Anton o Val D´Isere son prueba de ello. Y por si faltara algo más, los Alpes franceses, suizos e italianos completan la experiencia proporcionando un inigualable y estelar telón de fondo.

Por qué es conveniente incluso en lo económico

Con el 30% de descuento incluido en la preventa exclusiva que se desarrollará este 26,27 y 28 de marzo, el valor de los paquetes de ski all inclusive comienzan en $ 69.999. Como beneficio adicional, Club Med brinda también la posibilidad de financiar el viaje en cuotas y de congelar los precios, lo que representa una preocupación menos teniendo en cuenta la volatilidad del dólar y la alta inflación.

Esquiar en Estados Unidos, en cambio, difícilmente pueda lograrse pagando una tarifa final menor. Suponiendo que el destino elegido sea Vail, uno de los centros de esquí más famosos y concurridos del país norteamericano, un viaje de una semana tendrá un valor no menor a u$s 6000, sin contar los pasajes.

Siete noches en un hotel 4 estrellas tendrá un valor aproximado de u$s 2300 (a razón de casi u$s 330 cada noche). Cada almuerzo o cena representará unos u$s 30 por persona. Al cabo de siete días, serían unos u$s 420.

Además, existen dos tipos de pases para acceder al centro de esquí de Vail. Uno de los más populares tiene un valor de u$s 645 por seis días.

Para aquellos que decidan viajar en familia, contratar un servicio que cuide a los niños tendrá un valor desde los u$s 165 por día. En el caso de Club Med, ese servicio está incluido para los mayores de 4 años. Es decir, una familia podría ahorrar más de u$s 1000 eligiendo la cadena especialista en viajes con todo incluido sólo en este aspecto.

Las clases grupales de esquí, para aquellos que son principiantes o para quienes desean perfeccionar su técnica, tienen un valor de u$s 229 diarios o u$s 1374 por seis jornadas.

Todo ello sin contemplar desayunos, meriendas ni bebidas extras.

Mucho más que esquí

Quien elija como destino a alguno de los más de 15 resorts de Club Med en los Alpes europeos obtendrá mucho más que un mejor precio. Es que allí la experiencia es completa, ya que la cadena francesa ofrece “todo en un mismo lugar”.

Así, quien apueste por esta propuesta no tendrá la necesidad de trasladarse y perder tiempo yendo a un rental a retirar equipos, buscando la guardería de niños o averiguando dónde para tomar clases.

Por último, quienes decidan experimentar la propuesta de la cadena francesa referente en servicios con todo incluido podrán disfrutar de actividades tales como el Ski In-Out. Es decir, la posibilidad de salir esquiando desde el mismo resort dado que los mismos se encuentran ubicados junto a las mejores pistas de Europa.

Así sea en el Val Thorens Sensations, el Grand Massif Samoëns Morillon, Les Arcs Panorama, Val d’isere, Valmorel o Pragelato Vialatea, todos los resorts de Club Med cuentan con las mejores instalaciones, vistas paradisíacas, la mejor gastronomía y actividades y entretenimiento para todas las edades.