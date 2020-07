Qué pasó entre Viviana Canosa y Alberto Fernández: "Señor Presidente, ojalá no me llame nunca más"

La periodista Viviana Canosa primero contó que había recibido mensajes del presidente Alberto Fernández con tono "intimidatorio". Ayer, volvió a referirse al intercambio de mensajes dando algunos detalles del cruce con el mandatario. Al comienzo de su programa Nada Personal, que se emite por Canal 9, la periodista dijo: "Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más".

El martes, Viviana Canosa contó en el programa Por si las moscas, de Radio de la Ciudad, que a fines de junio había recibido críticas por parte del Presidente, al finalizar una emisión de su programa. "Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas", comentó en el envío radial.

"Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: «Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra». Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: «Cuando quieras nos tomamos un café». Porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije: «Este es mi trabajo»", dijo en Por si las Moscas.

Anoche, en su programa Nada Persona editorializó sobre el tema y dio más detalles. Luego de un mini. "No abuse de su poder", comenzó el descargo Canosa.

Mirá también Un espacio de contención en el frente de la batalla sanitaria Cómo se generó y se implementó la iniciativa de ATMA de ofrecer contenedores equipados para el descanso del personal de salud en 19 hospitales porteños.

"Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre", dijo la periodista hablándole directamente al Presidente.

En redacción