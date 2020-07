Oportunidades en Wall Street: la duda entre comprar sectores rotos o los que brillan

En plena crisis de coronavirus se vislumbra un mercado financiero global muy disociado de la realidad económica y muy heterogéneo. Por un lado, se encuentran las acciones tecnológicas en máximos históricos y con rendimientos impresionantes. Por otro lado, hay sectores más alineados con el S&P 500 que lograron recuperar el 60% de toda la caída vista en el primer trimestre.

Finalmente hay sectores como el financiero, aerocomercial o energético que están más cerca de los mínimos de marzo y con pérdidas del 40% al 55% en lo que va del año. Los mercados emergentes en cambio acompañaron la dinámica del selectivo s&p 500, mientras que Brasil por ejemplo, se ubica más cercano en zona de mínimos, habiendo recuperado menos del 30% de toda la última caída.

Para analizar donde hay oportunidades, El Cronista conversó con Germán Fermo, phd y director de la Maestría en Finanzas de Udesa para analizar en que sectores puede haber oportunidades hacia adelante.

Estamos en un momento en donde hay muchas oportunidades en Wall Street. El sector tecnológico en máximos mientras que los demás están más atrasados. ¿Dónde ves oportunidades hoy en día?

El año se puede partir en tres. El primer trimestre fue el trimestre del caos en el que se vendieron todo por el tema de la pandemia, el segundo fue el de la esperanza en donde todo se recuperó y con las tecnologías subiendo más. El tercer trimestre es el de la duda, ya que creo que el mercado va a estar más selectivo para comprar. El Oro y las tecnológicas son sectores que están picando en punta. No me sorprendería que Wall Street en este trimestre se plantee cuestiones más duras y en ese sentido quizá nos encontramos en un mercado en rangos, aun con tecnológicas y quizás sea el momento de metales preciosos. Creo que el mercado subió muy rápido incluso en tecnológicas, sin preguntar nada. Los casos de infectados de coronavirus diarios están llegando a máximos, y si bien no creo que se vuelva a acelerar, ese tema debería estar en los precios. Creo que hay demasiada euforia por lo que no me sorprendería ver alguna corrección.

Le ves más valor en las acciones que están por las nubes como las tecnológicas o quizás en sectores que aun no subieron como el financiero, energía y consumo.

Hace un mes me gustaban los sectores rotos como bancos, sector energético, aerocomercial, etc. Les va a llegar su tiempo y hace un mes me gustaba más estos sectores que las tecnológicas. Creo que la recuperación en EE.UU. y en el mundo va a ocurrir pero va a ser más lenta y dolorosa, por lo que creo que el momento de los rotos van a venir y mientras el mercado va a seguir comprando tecnológicas a pesar de que parezcan caras y metales preciosos. No perdería la cordura para salir a comprar mañana mismo el sector de los rotos. El momento es para el sector tecnológico.

Uno ve como las acciones de Tesla, Amazon, etc. suben muy fuertemente. Nada sube hasta las nubes y si el mercado corrige, ¿no crees que este sector esta mas vulnerable que otros sectores que subieron menos?

Si el S&P500 cae 5% por ejemplo, se puede dar un contexto en el que quizás las tecnológicas puedan caer menos que los sectores rotos, comportándose similar a lo que vimos en el primer trimestre. Es tentador cuando ves que hay bancos que están 50% abajo en el año, a dos años vista esos trades van a ser muy ganadores pero en el medio van a tener mucho dolor.

Mencionas lo que sube el oro. Crees que una manera de aprovechar la suba del oro es con mineras

Creo que hay que tener un poco de todo. Un poco del ETF de oro y plata (GLA y SLV), un poco de mineras de oro y de plata que vienen retrasadas. A mi nunca me desespera los metales preciosos, ya que es un sector complicado. Hay que tener una cartera diversificado en todo eso. Si el oro no hace nuevos máximos en este mundo de mega emisión, no imagino otro momento. Al oro le conviene una recuperación más lenta de EE.UU., una desaceleración de las reaperturas económicas y ahí el oro puede subir. La plata esta por detrás. Aun así, no me animaría a cargar la cartera demasiado en este sector para un tipo de activos que muchas veces decepciona.

Uno de los sectores que subió fuertemente en el último mes fueron los mercados emergentes (EEM), Brasil, México y Argentina, está muy detrás de emergentes.

No me gusta Brasil. Brasil subió por dos años por el efecto expectativas y reforma estructural de la economía brasilera que funcionó muy bien hasta comienzo de este año. Creo que por la crisis que se ve en Brasil, en donde hay un problema sanitario, esas reformas tendrán que esperar sumado a que este escenario lo complique políticamente a Jair Bolsonaro en su reelección. No dudo que si mercados emergentes sube, Brasil también va a subir pero para especular con una recuperación de emergentes prefiero jugarlo con un “no emergente”. Quizás conviene apostar con una economía más transparente como Australia, que es un socio clave de China y cando China pega la vuelta, Australia tiene una capacidad de rebote importante. Para apostar a Australia se puede operar con su ETF, el EWA.

Cómo ves a las monedas en este mundo de tanta emisión. ¿Se cae el dólar y se recuperan el resto de las monedas?

Creo que el mundo de monedas de mercados desarrollados, están emitiendo todos contra todos por lo que no veo grandes cambios en ese mercado. En emergentes, el 2021 puede ser un buen año de recuperación de monedas si China pega la vuelta y arrastra a las materias primas. La moneda no monetaria, el oro, creo que va a marcar la diferencia en este contexto. Los dólares emitidos se reabsorben. El dólar se está devaluando contra el Nasdaq y el S&P500. Creo que hay que verlo de esa forma, es decir, contra que activo alternativo el mercado decide protegerse de la emisión de dólares y son los activos de valor intrínseco. Por eso creo que hay que tener un portafolio diversificado, con un poco de metales preciosos, tecnológicas y sectores que aún no subieron (rotos), los cuales a mediano plazo esos sectores van a reflacionar y te va a proteger contra a devaluación del dólar.