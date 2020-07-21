El Cronista
Brand Strategy Martes 21 de Julio de 2020
OMS pide combatir el virus ahora y no esperar a una vacuna
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|DÓLAR B. NACIÓN
|0,3322
|70,5000
|75,5000
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|126,0000
|130,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,2073
|-
|119,4460
|EURO
|0,2875
|81,8601
|82,0667
|REAL
|1,8579
|13,6306
|13,6678
|BITCOIN
|2,3412
|9.375,0000
|9.376,9400
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,2119
|29,5625
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-25,7143
|13,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-24,3243
|14,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|105,00
|105,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,22
|2,22
|DISC USD NY
|0,0000
|71,51
|71,51
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|45.682,9900
|BOVESPA
|0,0000
|104.426,3700
|DOW JONES
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|26.680,8700
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|3.251,8400
|NASDAQ
|0,0000
|10.767,0920
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,6091
|329,7748
|331,7957
|TRIGO CHICAGO
|0,5268
|192,8126
|191,8022
|MAIZ CHICAGO
|-0,9139
|128,0460
|129,2271
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|240,0000
|240,0000
|PETROLEO BRENT
|2,7957
|44,4900
|43,2800
|PETROLEO WTI
|2,7859
|42,0600
|40,9200
|ORO
|1,3492
|1.840,4000
|1.815,9000
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