Naves 2019: la competencia que premia y apoya a emprendedores

"El propósito de Naves no es sólo ayudar a emprendedores a crear sus empresas. Es formar personas capaces de transformar nuestra sociedad". Juan Martín Rodríguez, Director Ejecutivo del IAE Business School, resumió así el objetivo de Naves, el concurso anual que tuvo, el miércoles último, su quinta edición. Se trata de un programa organizado por la escuela de negocios y el Banco Macro para ayudar a emprendedores a convertir sus ideas en iniciativas en marcha y a las nuevas empresas a fortalecer sus modelos de negocio.

En un encuentro celebrado en la nueva torre del Banco Macro de Retiro, la entidad bancaria y la escuela de negocios del IAE distinguieron a los 6 ganadores de esta nueva edición del concurso, de la que participaron 1200 proyectos de todo el país. De esta manera, ya son más de 5500 los emprendedores que participaron del programa Naves en los últimos 5 años.

Ante un auditorio repleto, la Directora Ejecutiva del Centro de Entrepeneurship del IAE, Silvia Torres Carbonell, dio inicio a la ceremonia de premiación alentando a los emprendedores presentes: "Emprendan con valores y serán valiosos para la sociedad". Acto seguido, consideró que "hoy estamos celebrando la capacidad de crear valor para otros, eso es emprender".

Minutos después subió al escenario Milagro Medrano, Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Macro. La ejecutiva recordó que "si bien hoy estamos premiando a seis proyectos, a mí me gusta pensar que los 1200 proyectos fueron ganadores". Y, esperanzada, agregó: "Sabemos que estamos sembrando el futuro del país".

Antes de que comenzara la premiación de la competencia Naves Nacional 2019, sin embargo, la organización dio lugar a presentar un caso de emprendedurismo que emocionó a la sala. Se trataba de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una banda musical de Paraguay formada en una de las zonas más marginadas de Asunción, que crea sus instrumentos a partir de desechos encontrados en la basura.

La orquesta de instrumentos de Cateura sorprendió a los invitados. Fotos: A. Pinta

Fabio Chávez, su creador, relató que la idea surgió cuando visitó Cateura y un niño le pidió que le enseñara a tocar un instrumento. Allí fue que se le ocurrió crear sus propios instrumentos "con lo que tenían más a mano, la basura" arrojada allí. Vestido con una remera con la inscripción "el no tener nada no es excusa para no hacer nada", Chávez narró cómo fue formando una orquesta de más de 60 integrantes en un barrio de extrema pobreza y el camino hasta convertirse en una banda con más recursos económicos que la propia orquesta filarmónica de Paraguay, utilizados después para la construcción y arreglo de viviendas y a otros fines sociales–, y hasta ser telonera de Metállica en una gira por todo Latinoamérica.

Tras la inspiradora historia de superación de Chávez y su banda musical que superaron toda expectativa, comenzó la entrega de premios de la competencia Naves Federal 2019. Los ganadores fueron elegidos por un jurado compuesto por más de 50 especialistas en el desarrollo de proyectos.

Sleep2bit, un proyecto de Córdoba que ideó un sistema que asiste en el monitoreo del sueño, obtuvo el segundo puesto en la categoría Ideas de Negocio. En dicha categoría resultó ganadora Sensio, de Tucumán, que creó un dispositivo sensor para asistir en la detección del HLB, una enfermedad hasta ahora sin cura que afecta a los cítricos.

En la categoría Empresa Naciente obtuvo el segundo lugar Ualabee, de Córdoba. Se trata de una APP colaborativa de información para optimizar tiempo a la hora de tomar un transporte público ("una suerte de Waze del transporte público", resumió uno de sus creadores). El primer puesto en la categoría fue para Mindhub, una start-up que crea un ecosistema de individuos para ayudar a alumnos a cruzar el puente entre su capacitación en tecnología y la inserción en el mercado laboral.

Para la categoría Nuevos Proyectos de empresas en marcha, Sensify, de Rosario, obtuvo el segundo lugar. Se trata de un proyecto basado en Internet de las cosas (Iot) que creó sensores inteligentes para el monitoreo de productos refrigerados. La ganadora de la categoría fue la también rosarina Smod, que propone soluciones de micromovilidad (uso de bicicletas, monopatines y demás vehículos sustentables) para ciudades inteligentes.

Los ganadores del primer puesto de las tres categorías viajarán a Tel Aviv, capital del emprededurismo mundial, para asistir a jornadas de capacitación y desarrollo de sus respectivos proyectos. Pero no son los únicos ganadores, ya que los 15 equipos finalistas recibirán seguimiento y mentoreo de especialistas del IAE.