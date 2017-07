Las mejores pistas de ski del mundo al alcance de los argentinos

La llegada del invierno se convierte en uno de los momentos más esperados para los amantes del snowboard y el ski, que comienzan a explorar sus opciones para disfrutar de la adrenalina de los deportes de nieve. Tradicionalmente, los argentinos fanáticos de esta actividad solían decantarse por destinos más tradicionales, como el sur del país o los centros de montaña de los Estados Unidos. Pero, hoy, los Alpes europeos están al alcance de la mano, con resorts que compiten no solo en calidad de servicios, sino que incluso ya superaron la brecha económica existente.

Antes de emprender cualquier viaje, la planificación es siempre uno de los momentos más importantes. No solo para armar el itinerario a la medida de los gustos de cada uno, sino también porque es la mejor forma de encontrar precios más accesibles. Para los amantes del ski, hay varios puntos clave antes de elegir el destino elegido para disfrutar la adrenalina de este deporte. Uno de los más importantes es el tipo y la extensión de las pistas, clave además si entre los compañeros de viaje hay, por ejemplo, algunos con más o menos experiencia que otros. Y, si bien esquiar es la actividad principal de este tipo de viajes, no por eso son menos importantes la vida nocturna del lugar elegido y la variedad de actividades que se pueden realizar.

El alojamiento es otra de las claves en la planificación de estos viajes. Después de un largo día de ski, volver a un lugar con confort es más que importante. Aquí, una vez más, Europa desmitifica la creencia de que es un destino mucho más costoso. Es que, durante el periodo de temporada alta, los valores entre los hoteles locales y los del Viejo Continente, de categoría similar, casi no tienen diferencia. Así, por ejemplo, un paquete de siete noches en el Club Hotel Catedral de Bariloche cuesta $ 35.900. En el Hotel Piscis de Las Leñas la tarifa asciende a $ 36.500. Pero vacacionar en temporada alta en el Club Med Val Thorens Sensations de los Alpes franceses tiene un valor máximo de $32.500 por semana, todo incluido. En Vail, Colorado, en los Estados Unidos, siete noches en un hotel cuatro estrellas asciende a entre $ 60.000 y $70.000.



El 84 por ciento de los major resorts de ski del mundo están situados en Los Alpes.

Cuando la meta de las vacaciones es disfrutar y perfeccionar el ski o el snowboard, los pases a los centros se convierten en un elemento casi tan imprescindible como los esquíes, las botas y la tabla. En este caso, un pase de una semana en uno de los centros más importantes del país, como es el Cerro Catedral, asciende a $ 7000. Aunque, si se reserva Flexipass para días no consecutivos, el precio aumenta a $ 8800. Por su parte, en Vail, el costo va desde los $ 10.900 hasta los $ 13.700.

Con más de 55 millones de visitas anuales, Francia y los Estados Unidos compiten, cabeza a cabeza, por el podio como líderes en la industria de ski a nivel mundo. Pero los Alpes europeos concentran un tercio de los resorts y cuentan con algunas de las pistas más extensas, que cualquier esquiador sabrá apreciar. Una de ellas el dominio Les 3 Vallés, en Val Thorens, con 600 kilómetros esquiables. O Via Lattea-Sestriere, en Italia, con 440 kilómetros de pista de ski alpino. Lejos quedan, así, los 234 kilómetros de pista de Vail y los 120 kilómetros que detenta el Cerro Catedral.

Otros de los aspectos que hay que tener en cuenta en este tipo de vacaciones son las comidas y el alquiler de los equipos, que se suman al alojamiento y los pases a la hora de hacer la cuenta final. Si se tienen en cuenta todos los elementos, siete días en Colorado, Estados Unidos, implican un desembolso de alrededor de $ 80.000 por persona, por encima de los entre $ 30.000 y $ 45.000 que implicará pasar una semana esquiando en Las Leñas. Así, Europa se posiciona como un destino económicamente atractivo, ya que pasar siete días en Club Med Val Thorens Sensations, en enero, tiene un valor de $ 31.000, con plus por sobre las demás opciones: está todo incluido. Es que el formato all inclusive que, en este caso, ofrece Club Med, la cadena hotelera francesa fundada por Gerard Blitz, que tiene 22 resorts en los Alpes, incluye no solo el alojamiento, la comida y los pases, sino también las clases de ski y snowboard, además de actividades extra y opción para los niños -Mini Club Med (de 4 a 11 años) y Junior Club Med (11 a 17 años).

A seis meses de que comience la temporada de nieve en Europa, es un buen momento para empezar a investigar las alternativas que ofrece el Viejo Continente. Para los apasionados del ski, pero también para quienes están incursionando en este deporte de adrenalina, bien vale la pena esperar hasta enero si la recompensa es disfrutar de las mejores pistas del mundo a un valor más competitivo que en otros lugares del mundo y la Argentina.