El bienestar en la empresa, un activo que se valoriza en la incertidumbre

En estos tiempos de incertidumbre sanitaria y económica, en los que la salud ha adquirido un rol central para las personas y las organizaciones, el concepto de bienestar corporativo está ganando importancia para las empresas, muchas de las cuales están en pleno proceso de retomar sus rutinas de trabajo o de adaptarse a una nueva normalidad.

Con el objetivo de actualizar ese concepto al nuevo escenario y de aportar nuevas soluciones, Wellcorp presentó la primera edición del “Wellness Summit: ¿Cómo reinventar el bienestar de tu compañía?”. La tecnología, lo emocional y la salud se mezclaron en una experiencia online de la que participaron protagonistas del ámbito de los negocios y los recursos humanos, con la oportunidad de conocer las nuevas herramientas para mejorar las condiciones y la efectividad laboral.

Como propuesta fundamental, se presentó Vitality el programa de bienestar más grande del mundo de cambio de comportamiento. Con 20 millones de miembros activos en distintos mercados –y comercializada en la Argentina por Wellcorp-, la plataforma utiliza el poder de los premios, los datos y la economía del comportamiento para incentivar y guiar a las personas hacia una vida más saludable, ayudando a incorporar hábitos como la actividad física y recompensando los logros alcanzados.

Los ejes del cambio

La prevención; el cambio de las prácticas de gestión y las culturas de trabajo tóxicas, que causan problemas de salud significativos; y el bienestar personal como primer paso para la efectividad y la transformación de la organización, fueron las recomendaciones más escuchadas. Todo ello basado en herramientas que aportan información para la toma de decisiones que permitan mejorar la salud, reducir costos ocultos y aumentar la productividad.

“Desde Wellcorp ayudamos a transformar el bienestar de las empresas y organizaciones a través de una solución tecnológica que las hará más saludables y rentables. La plataforma facilita, a través de la evidencia empírica, la gestión de los programas de bienestar que articulan las compañías. Está comprobado que las compañías que invierten en la salud de sus empleados superan en performance a sus competidores”, sostuvo Federico Katsicas, Chief Corporate Business Officer de Wellcorp.

La necesidad de las empresas de promover un estilo de vida más sano entre los colaboradores parece sustentada por cifras oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades no transmisibles, conocidas como crónicas, causan la muerte del 71% de la población mundial y las más comunes son: diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto agudo de miocardio y ACV.

En la Argentina, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, estas enfermedades son provocadas por el exceso de peso, que afecta al 66,1% de la población; la obesidad, que compromete al 32,4%; y la presión arterial, que padece el 40,6%. A su vez, el 22,2% de la población consume tabaco y el 64,9% no realiza suficiente actividad física.

La pandemia que no se ve

Uno de los expositores en el seminario analizó la reacción de las personas en la vuelta a la oficina pos pandemia y reveló datos inquietantes. Lucas Canga, médico, MBA y experto en NeuroManagement aplicado a las organizaciones, aportó su mirada desde la neurociencia y destacó la importancia de que las personas se sientan contenidas y apreciadas en su regreso a los espacios de trabajo, ante el actual contexto de incertidumbre.

Canga explicó si bien el escenario de pandemia puede verse como una oportunidad, también el cerebro lo percibe como amenaza. En ese sentido, comentó que tanto la depresión como la ansiedad son costos altos que se están registrando en muchos casos como cara oculta de la pandemia. Enfatizó que el bienestar es una responsabilidad compartida entre personas y organizaciones, en la cual el sentido de las recompensas juega un rol importante.

Sentimientos alineados

Cecilia Giordano, CEO de Mercer Argentina, aportó una visión holística del bienestar, asociando la idea que el propio bienestar se traduce también en un “bien lograr” dentro de la organización. Recordó que los líderes no solo deben alinear su cabeza, sino también su corazón y su cuerpo. Desde su experiencia al frente de equipos entendió que la interfaz con sus colaboradores no era ni su corazón ni su cabeza sino su cuerpo (el bienestar físico): “En ese momento me dí cuenta que tenía que alinear cabeza, corazón y cuerpo para ser un líder potente”.

Giordano comentó insights del último relevamiento de Tendencia de Talento de Mercer, realizado antes de la pandemia. Allí se mostraba que 2 de cada 3 empleados presentaban síntomas de “Burnout”. Por otro lado, en una investigación realizada entre los asistentes al Summit se estableció que para el 64%, antes del COVID-19 el bienestar significaba “estar bien físicamente”, pero durante el COVID esa percepción cambió y un 72% considera que los importante es “el bienestar emocional”.

Por último, resaltó que las organizaciones con altos niveles de compromiso tienen colaboradores saludables.

La experiencia en las empresas

Rafael Bergés, Gerente de Personas de Banco Galicia, y Myriam Álvarez Iturre, Directora de Personas de Telefónica, participaron de un panel dedicado a los casos concretos en las compañías. Álvarez Iturre recomendó prestar atención a la inversión en bienestar, porque “puede no dar un resultado en el corto plazo, al igual que la desinversión, pero los resultados impactan tarde o temprano”. En tanto, Bergés relató que en su empresa se decidió trabajar en un “mapa del colaborador”, haciendo un seguimiento y contención desde antes de ingresar a la compañía.

Vitality para estar bien: cómo funciona

En el cierre del evento virtual, Federico Katsicas resaltó el valor de Vitality, como solución para lograr cambios de hábito y mejorar la salud de los colaboradores. La plataforma permite entender el estado emocional, nutricional y físico de los equipos de trabajo. Por ejemplo, con qué frecuencia realizan actividad física, si son fumadores o no, generando indicadores confidenciales. También posibilita a cada persona establecer metas de actividad de acuerdo a las características de cada uno, otorgando premios con el alcance de cada objetivo.

“Wellcorp es un ecosistema de productos y servicios de bienestar corporativo y el programa Vitality es nuestro primer producto, pero en pocos meses vamos a estar lanzando un segundo producto que es Healthiest Workplace, una encuesta de salud con una mirada holística que apunta a entender mejor cómo las políticas, las culturas y el ambiente de trabajo influyen en la salud y el bienestar de los colaboradores”, adelantó Katsicas.