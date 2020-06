Efecto pandemia: el nuevo rol del blockchain y la ciberseguridad, según Planisys

La pandemia del Covid-19 aceleró los tiempos de la digitalización y las empresas tecnológicas se han convertido en pilares de esos cambios, que no solo llegan al trabajo de las empresas sino incluso al modo de vida en los propios hogares y en los centros educativos. ¿Hasta dónde llega el impacto en la compañías tecnológicas? Un ejemplo para mostrar es el de Planisys, que trabaja junto a otras compañías en proyectos y tiene como objetivo proveer servicios y soluciones para enfrentar el actual contexto sanitario y para el escenario que puede abrirse post-pandemia.

Desde innovación en blockchain, a inversión en hardware y el desarrollo de productos destinados a la ciberseguridad, son los ejes en los que está trabajando Planisys, tanto en Europa como en América Latina. “Las necesidad de estas soluciones ha aumentado, y el desafío es enfrentar el trabajo en medio de la pandemia, con las restricciones de movimiento, que obliga a montar una nueva ingeniería para el trabajo remoto”, destaca Carlos Horowicz, CEO y Co-Founder de Planisys, en una charla online desde Barcelona.

Carlos Horowicz, CEO de Planisys.

Planisys es un proveedor de servicio de Managed Cloud desde 2009, con oficinas en Buenos Aires, Miami y Barcelona. Cuenta con instalaciones de Network y Hardware en Datacenters certificados de Estados Unidos y Holanda. “Nuestra identidad está dada por la ingeniería de cloud que desarrollamos hace unos 11 años ya y la fuimos mejorando, y sobre esa infraestructura es que ponemos nuestro software”, referencia Horowicz.

En España, Planisys integra una asociación denominada Alastria, integrada por las empresas del Ibex35 (como Telefónica, entidades financieras y empresas tecnológicas, entre otras) y allí aporta nodos, es decir, servidores de su propia nube instalados en Holanda. Participa con uno de los cuatro nodos críticos a la red y en la parte de infraestructura. Y en el marco de asociación, se conformó un grupo de trabajo dedicado a la situación generada por el Covid-19.

Las nuevas soluciones

En cuanto a blockchain, hay novedades. La compañía está trabajando en el proyecto de una aplicación destinada al sistema educativo. Se trata de la certificación en blockchain de exámenes, títulos secundarios, títulos de escuelas de oficio, masters. “Certifchain”, así se llama la aplicación, está adecuada a los estándares europeos de privacidad y seguridad (GDPR, eIDAS).

Horowicz explica que esta aplicación para certificaciones es un ejemplo de las necesidades que crecen o se aceleran a partir de la pandemia. “Una persona que termina la escuela secundaria, una escuela de oficios o la universidad y tiene que salir de inmediato a trabajar, acceder al mercado laboral, se va a encontrar con que le va a demorar el título, por el tiempo que demora el sellado y las firmas en todos lados. Que no haya ninguna falsificación, en particular en las universidades que estén todas las actas de las cursadas. Siempre fue un problema burocrático y ahora se agrava por la pandemia, porque la gente no puede asistir a realizar los trámites”, relata el CEO de Planisys.

Aparte de la alianza con otras empresas en Europa, Planisys participa también de una en América Latina, “LACChain”, cuya gobernanza está a cargo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Esa red de blockchain –según explica Horowicz- va a permitir tener en la región los mismos estándares que en Europa, con compatibilidades. “La necesidad de este tipo de automatizaciones aumentó mucho”, dice.

Por esa razón, se torna clave la inversión en infraestructura. “También estamos haciendo ampliaciones de fibra óptica. Tenemos nuestro propio cloud, nuestra propia nube en Amsterdam y en Miami, varios gabinetes con nuestro hardware y fibra óptica. Estamos haciendo una ampliación de 20 gigabits por segundo, ante el mayor requerimiento de los clientes en general”, detalla Horowicz.

Las nuevas amenazas

Por su presencia tanto en Europa como América, Planisys cuenta con herramientas para trabajar en un tema clave ante la expansión digital: la ciberseguridad. Por un lado, uno de los desarrollos que la compañía está trabajando es la encriptación de documentos, motivada por parte de la demanda por parte de auditorías de accionistas de la Bolsa de Nueva York. “La distribución de documentación encriptada es algo que se está pidiendo en auditorías de empresas grandes en América Latina, Estados Unidos y Europa. Eso para nosotros implica más criptografía, procesamiento, más software y hardware más poderoso”, sostiene el entrevistado.

-¿La amenaza en materia de ciberataques se mantiene o ha aumentado?

-Empeoró. En estos días estamos mitigando ataques a nuestros clientes, en los cuales aparecen mails con el asunto “reporte de Covid-19”. Vienen enmascarados con el tema de la pandemia, que es un tema por el que la gente se siente afectada. Otro tema importante en cuanto a protocolo de seguridad es el avance del trabajo remoto. Imaginá que recibís un reporte crítico de un proveedor en la computadora corporativa, ahora hay que abrirlo en la computadora de tu casa, en la que no están las normas ni la red de seguridad corporativa. Se traslada la problemática a tu domicilio.

-¿Qué herramientas hay para enfrentar esas amenazas?

-Tenemos un núcleo de software, “Threat Intelligence” de detección de amenazas. Lo implementamos más que nada en sistemas de mails y protección de webs. Se utilizan técnicas de machine learning, con un algoritmo que aprende los patrones de tráfico de cada buzón, webs y IPs, y eso sumado a la detección de amenazas, que pueden venir de cualquier lado. Cualquier empresa, grande o chica, lo puede contratar.

-¿Y qué rol juega el cloud en la prevención?

-Hay mucho auge de los clouds públicos, como Amazon y Google, y la mayoría de los ataques provienen de servidores que han sido alquilados y abandonados, o simplemente hackeados en esas redes públicas. Es importante el cloud privado, en el que no tenés vecinos peligrosos cerca. Esos clouds públicos son, entre comillas, muy infecciosos. Parte de nuestro trabajo no es solo software, sino también “fierros”, infraestructura, red y fibra, lo cual nos permite mantener nuestro cloud bajo control. Sería diferente si fuésemos una empresa de software que tuviésemos nuestros servidores desparramados por Amazon, por ejemplo. Seríamos otra cosa.