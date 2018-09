Creatón: un evento donde los jóvenes repensaron el futuro del trabajo

Más de 300 jóvenes se reunieron para debatir sobre el futuro mundo laboral en un evento organizado por McDonalds, que congregó también a referentes de Recursos Humanos y de otros ámbitos bajo la premisa "Creemos en los jóvenes, ¿vos en qué creés?".

El "Creatón" así denominó la compañía a las dos jornadas de encuentro, el 5 y 6 de septiembre- se planteó como un espacio disruptivo de intercambio y construcción colaborativa, donde los asistentes discutieron sobre los cambios que el mercado debe atravesar a fin de prepararse para enfrentar los desafíos que vendrán. Se llevó a cabo en el salón Frers de La Rural, con el apoyo de la ONG Ashoka y la consultora Von Der Heide.

En un ámbito distendido acompañado de expositores destacados, invitados especiales, sorteos, juegos, música, baile y shows en vivo, se idearon propuestas que apuntaron a transformar los empleos de las nuevas generaciones.

Jóvenes profesionales, colaboradores de McDonalds y representantes de ONGs e instituciones educativas y gubernamentales coincidieron en que debe haber una articulación entre las corporaciones, la escuela y la universidad para adelantarse a los crecientes requerimientos del mundo laboral. Personas de diferentes edades, trayectorias y campos disciplinarios se mezclaron en grupos de trabajo que rotaron constantemente y repensaron sobre las necesidades actuales y venideras.

Asimismo, el primer día se realizó una encuesta entre los jóvenes participantes, con el objetivo de comprender sus expectativas y aspiraciones, en base a cinco ejes temáticos: El diseño del trabajo que se refiere a formas de contratación, remuneración y beneficios, entre otros aspectos, el impacto social que ocasionan las empresas, la tecnología y la innovación que se concentra en cómo estas alteran las condiciones laborales y cómo se puede aprovechar su potencial, el liderazgo y los sueños y los propósitos que los jóvenes persiguen.

Dicha investigación arrojó cifras que dan que hablar. Crecen las modalidades de contratación más atípicas, aunque cada vez más implementadas: mientras que el 23% de los encuestados prefiere contratos por proyecto, el 21% se inclina por empleos freelance y el 19% elige contratos por tiempo determinado, solo el 37% restante opta por la relación de dependencia.

En tanto, otros datos interesantes que también se desprenden del estudio dan cuenta de que el 51,2% considera que las organizaciones no están preparadas para aprovechar el potencial que la tecnología ofrece, el 34% desea que la empresa para la que trabaje cuente con una estrategia integral de sustentabilidad. Además, se busca diversificar: el 30% se proyecta trabajando simultáneamente en diversos proyectos y empresas.

"Es el primer evento de estas características que organizamos y nuestras expectativas fueron ampliamente superadas. Los resultados demuestran que debe existir un mayor diálogo entre todos y que las empresas deben escucharse entre ellas y no solo competir. Plasmaremos las conclusiones y los aportes más significativos en un paper que haremos llegar a la comunidad para que todos puedan ponerlo en práctica en el día a día", detalló Gabriel Serber, director General de Arcos Dorados Argentina. "Debemos terminar con la dinámica tradicional que todavía muchas firmas siguen aplicando. De lo contrario, no va a haber nadie que quiera trabajar en las compañías en un futuro no muy lejano", concluyó.