Cómo el Arte, la Tecnología y la Sustentabilidad cambian tu forma de vivir

“Están quienes aprecian los detalles en la vida, y quienes quieren vivir en ellos”. El mundo está cambiando y los gustos y necesidades de las personas se van sofisticando, así como también su forma de invertir. Frente a esta situación, y con el objetivo de satisfacer estas demandas, surge una nueva marca de edificios residenciales: Next - Eco Friendly / Smart Living.

Gaudium, la empresa desarrolladora perteneciente al Grupo Newlink Capital se encuentra construyendo Next Bustamante y Next Pampa (próximamente Next Olivos). Un nuevo concepto en desarrollos residenciales superior donde Arte, Tecnología, Sustentabilidad y Diseño confluyen para generar un emprendimiento inmobiliario de características únicas, elegante y moderno.

Los edificios Next están ubicados estratégicamente en los barrios más exclusivos del corredor norte de Buenos Aires: Recoleta, Belgrano y Olivos, con excelente accesibilidad hacia zona Norte, Sur y Oeste, en lugares consolidados donde los terrenos son un recurso sumamente escaso y buscado, lo cual genera una inmediata apreciación de las inversiones y una permanente valorización de los activos.

Unidades de uno y dos ambientes, tres por planta en sus 9 pisos.

El tamaño de los edificios, de alrededor de 2000 m2, permite procesos de gestión de mediano plazo, entre 24 y 30 meses, que optimiza los tiempos y retorno de las inversiones, minimizando riesgos contingentes externos. Además, tienen un altísimo valor agregado dado por sus atributos que le aportan una invaluable diferenciación a cualquier otro emprendimiento de similar tamaño en las zonas de influencia.

Sus cuatro atributos diferenciales son :

Arte: cada edificio es intervenido por un artista argentino de reconocida trayectoria tanto en el país como en el exterior, quienes participan en etapas tempranas del diseño arquitectónico, llevando su arte a la fachada, el hall de entrada y los palieres de los edificios.

cada edificio es intervenido por un artista argentino de reconocida trayectoria tanto en el país como en el exterior, quienes participan en etapas tempranas del diseño arquitectónico, llevando su arte a la fachada, el hall de entrada y los palieres de los edificios. Tecnología: los principales avances tecnológicos desarrollados para el ámbito residencial están presentes en Next. Entre ellos, sistema de domótica integral del edificio que permitirá, desde una aplicación para celulares, ver las cámaras de seguridad del edificio, operar cerraduras y aperturas de puertas de cada unidad y accesos a cochera, encender equipos de aire acondicionado, entre otros. Además, cada unidad contará con cerraduras biométricas y acceso a WiFi en todo el edificio.

los principales avances tecnológicos desarrollados para el ámbito residencial están presentes en Next. Entre ellos, sistema de domótica integral del edificio que permitirá, desde una aplicación para celulares, ver las cámaras de seguridad del edificio, operar cerraduras y aperturas de puertas de cada unidad y accesos a cochera, encender equipos de aire acondicionado, entre otros. Además, cada unidad contará con cerraduras biométricas y acceso a WiFi en todo el edificio. Sustentabilidad: el edificio contará con paneles fotovoltaicos y baterías de acumulación de energía que permitirán alimentar la iluminación de áreas comunes de los edificios y un grupo electrógeno solar que posibilitará que sigan funcionando ascensores, monta autos, iluminación LED de áreas comunes y bombas de agua en caso de corte de suministro eléctrico de la compañía proveedora. Contará además con termotanques solares que llevarán agua precalentada a los termotanques eléctricos de cada unidad reduciendo considerablemente el consumo de energía eléctrica.

el edificio contará con paneles fotovoltaicos y baterías de acumulación de energía que permitirán alimentar la iluminación de áreas comunes de los edificios y un grupo electrógeno solar que posibilitará que sigan funcionando ascensores, monta autos, iluminación LED de áreas comunes y bombas de agua en caso de corte de suministro eléctrico de la compañía proveedora. Contará además con termotanques solares que llevarán agua precalentada a los termotanques eléctricos de cada unidad reduciendo considerablemente el consumo de energía eléctrica. Diseño: todas las unidades contarán con puertas de entrada a cada unidad de seguridad de 2,30m de altura, pisos de porcelanatto, aberturas de aluminio anodizado de grandes luces color peltre con doble vidriado hermético, griferías FV línea Libby, duchas de techo de gran formato con efecto “Rain Shower”.

Atributos diferenciales que confluyen para generar un producto inmobiliario único.

Landium, commercial partner de Next, comercializa los emprendimientos y ofrece una experiencia única a través de la realidad virtual, permitiendo disfrutar las unidades de antemano y dimensionar los atributos del proyecto.

Las unidades tienen superficies desde los 40 m2 hasta 90 m2 y parten desde los u$s 3400 el valor por m2. La forma de participar es mediante un anticipo del 30% en dólares y 18 cuotas en pesos con actualización CAC.

Características de Arte, Tecnología, Sustentablidad y Diseño en todos sus ambientes.

Estos y muchos otros detalles más hacen de cada Next, una experiencia residencial única.

Web: www.nextliving.com.ar

Comercializa: Landium | 6091-1345 | info@landium.com.ar