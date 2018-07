Claves para ski all inclusive: cómo ahorrar tiempo y dinero en Europa

Cuando llega el momento de tomarse las vacaciones, las palabras desconexión, disfrute, familia, amigos y placer vienen de la mano. El estrés que se acumula durante el año se quiere dejar atrás y lo único que se piensa es en olvidarse de las preocupaciones. Para lograr esto, es clave una buena planificación del periodo de descanso y prever las actividades que se desea hacer durante la estadía. Las vacaciones de invierno, la nieve y el ski son una combinación ideal pero la selección del destino puede agregarle un plus.

El Eiger, el Mont Blanc o el Gran Paradiso, son nombres de tres picos de Los Alpes en Europa que son una opción para vacacionar a un precio más barato que hacerlo en cualquier parte del mundo, e incluso que en Argentina. La cadena montañosa recorre Francia, Italia y Suiza, y allí se encuentran algunas de las mejores pistas de esquí del mundo.

El sistema all-inclusive es la mejor opción si se piensa en disfrutar y olvidarse de los problemas.

Planificación

El tiempo es un factor clave en todos los ámbitos en los que uno se desarrolla y planificar es un punto a tener en cuenta, sobre todo en vacaciones. Es allí cuando cada minuto vale y disfrutar al máximo es el objetivo número uno. En vacaciones familiares, este elemento se trasforma en crucial debido a que la movilidad es más dificultosa y tener todo organizado de antemano puede evitar dolores de cabeza.

El sistema all-inclusive es la mejor opción si se piensa en disfrutar y olvidarse de los problemas. Pases incluidos a los mejores centros de ski del mundo, clases grupales con la Escuela Francesa, gastronomía premium con auténtico sabor francés y el mejor entretenimiento garantizado, son algunas de las opciones que ofrece Club Med.

-CAMINATA NÓRDICA Y OTROS DEPORTES Downhill skiing, Snowshoeing, Cross-country skiing, Sleigh rides y Snow mountain biking

Atravesando 8 países, con increíbles condiciones para esquiar y gracias a sus altitudes no sorprende por qué los Alpes son uno de los destinos más populares para hacer deportes de nieve en el mundo. Los Alpes ofrecen algunas de las mejores pistas y mejores vistas panorámicas desde las montañas. Los 21 resorts de nieve all inclusive, estratégicamente ubicados en algunos de los mejores centros de ski del mundo permite que, literalmente, el turista se despierte y desayune en las bases de las pistas y comiencen a disfrutar de su día.

Agilidad

Sin viajes, sin esperas, sin contratiempos, este es el principal beneficio de los all inclusive que se encuentran en el mismo lugar en el que se desarrollan las actividades recreativas. Los skies están al alcance de la mano para disfrutar de las pistas cuando se lo desee y en el caso de familias los complejos cuentan con actividades para grandes y chicos. El objetivo de las vacaciones es disfrutar en familia y que todos tengan tiempo para descansar realizar las actividades que deseen.

En vacaciones familiares el tiempo se trasforma en un factor clave debido a que la movilidad es más dificultosa

La agilidad es una cuestión clave, por ello los all inclusive son la solución más efectiva si se quiere logarlo. No más filas ni esperas. Las actividades recreativas se planifican y se aseguran, por lo que cuando se llega al destino es un tema que está resuelto. La digitalización de procesos permite que el turista pueda agilizar y elegir sus actividades de manera 100% on-line, en cualquier momento del día y sin esperas.

Las vacaciones de nieve all inclusive de Club Med incluyen pases por 6 días y clases para todos los niveles desde principiantes hasta avanzados. Con instructores profesionales de la Escuela Francesa, Italiana y Suiza, para aumentar tu confianza y mejorar las habilidades. Pero no todos desean esquiar y una caminata en la nieve, club de spa o deportes en la nieve también pueden ser una opción.

Presupuesto

Otro aspecto clave a la hora de organizar las vacaciones es el presupuesto con el que se va a contar y preguntarnos cuánto queremos gastar. Los all inclusive en los Alpes Europeos son más económicos que otros destinos del mundo o que armar la estadía de manera particular. Al comparar los Alpes Europeos con destino como Vail o Aspen en Colorado, en EE.UU., el ahorro por persona puede superar los u$s 1000 y en el caso de parejas el monto supera los u$s 2500.

Gráfico comparativo de costos en EEUU vs Aspen

Resorts

Pistas de ski, glaciares, cumbres de más de 3.000 metros de altitud y todo tipo de actividades son sólo algunos de los servicios con los que cuentan los 20 resorts de nieve all inclusive en Europa de Club Med. La cadena, que cuenta con hoteles en Francia, Italia y Suiza, es la inventora del all inclusive y es la única del mundo que ofrece este servicio.

-TIEMPO FUERA DE LAS PISTAS Si las aerosillas, las pistas y las tablas no son lo elegido, fuera de las pistas también hay actividades posibles: Snowmobile riding, Bowling, Patinaje sobre hielo, Mountain exploring y Relax en Club Med Spa.

Entre los resorts más destacados, se encuentra Val Thorens que es el dominio esquiable más grande del mundo y que ofrece experiencias en sus pistas como una disco en el medio de la montaña y la tirolesa más alta del mundo (a 3.000 metros) la cual permite comenzar esquiando en una montaña y continuar en cumbre siguiente luego de un viaje de más 1.300 metros.

Val Thorens que es el dominio esquiable más grande del mundo

Un resort diseñado para aprovechar al máximo las vistas panorámicas de la montaña que lo rodean, habitaciones con vistas del dominio esquiable y grandes ventanales para dejar entrar la luz, son algunos de los servicios que ofrece Club Med Val Thorens Sensations. El resort está ubicado a 2.300 metros de altitud en el dominio esquiable de Les 3 Vallées.

El todo incluido permite disfrutar en este resort de 6 días de clases colectivas para todos los niveles de esquí alpino y snowboard (a partir de 12 años), forfait de remontes mecánicos durante 6 días, sala de musculación y cardio-training, Club Med fitness, muro de escalada, corner take-away y las veladas lounge y festivas by Club Med, entre otros.

Club Med Val Thorens Sensations ofrece experiencias como la tirolesa más alta del mundo (a 3.000 metros)

El resort es el mayor dominio esquiable del mundo con sus 600Km de pistas, una calidad excelente de nieve entre noviembre y mayo, 6 glaciares y 6 cumbres de más de 3.000 metros de altitud.

Club Med Val Thorens Sensations también ofrece servicios a la carta tales como Club Med Spa by CARITA, clases de esquí y snowboard para menores de 12 años, hammam, Speed riding, Boardercross, BTT de nieve, alquiler de material de esquí y diferentes servicios en la estación.