Aerolíneas Plus suma una nueva alianza para volar con Millas

Agosto llegó con grandes novedades para los socios Aerolíneas Plus, ya que el pasado 5 de agosto el Programa de Viajeros Frecuentes de Aerolíneas Argentinas presentó la nueva alianza con Quiero!, el programa de fidelización del Banco Galicia.

A través de dicha alianza, los socios Aerolíneas Plus (en caso de no serlo pueden darse de alta a través de www.aerolineas.com/Asociate) que son también clientes de Quiero! pueden de manera exclusiva convertir sus puntos Quiero! por Millas Aerolíneas Plus para canjearlas por pasajes y viajar a donde quieran, cuando quieran.

Para acceder al beneficio, el socio debe ingresar a la página web de Quiero!, indicar la cantidad de puntos que quiere convertir y luego ingresar su número de socio. Las millas serán acreditadas en la Cuenta Plus asociada a dicho número en un plazo máximo de 72 horas hábiles. Conocé más aquí.

Asimismo, cabe mencionar que este acuerdo vino acompañado de una magnífica promoción de lanzamiento, ya que convirtiendo los puntos Quiero! antes del próximo domingo 11 de agosto, los socios Aerolíneas Plus duplican sus millas.

¡Esta es una oportunidad para no desaprovechar! Elegí el destino que más te guste consultando la Tabla de Millas de la red de Aerolíneas Argentinas, convertí tus puntos a millas, canjealas por pasajes y convertí en realidad ese viaje que tanto deseás.

¡Que tu próximo vuelo sea con Millas Aerolíneas Plus!