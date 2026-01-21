Mastellone Hnos. volvió a decir presente en la Costa Atlántica por cuarto año consecutivo con su campaña institucional “El Desayuno no se Toma Vacaciones”, la iniciativa orientada a concientizar sobre la importancia de mantener este hábito fundamental durante el receso de verano.

Entre el 15 y el 18 de enero, la compañía desarrolló una serie de acciones en el parador La Celina de Pinamar, con propuestas pensadas para toda la familia.

Actividades para toda la familia y aprendizajes

La agenda incluyó actividades vinculadas a la alimentación saludable, la nutrición y la sustentabilidad, ejes centrales de la estrategia institucional de la empresa. El espacio fue pensado para recibir a familias y veraneantes con propuestas lúdicas y educativas, orientadas a la alimentación saludable, la nutrición y la sustentabilidad.

A lo largo de las jornadas, los visitantes pudieron acceder a información clara y didáctica sobre la importancia de no saltear la primera comida del día, conocer cómo se compone un desayuno completo y entender el aporte nutricional de los lácteos en la dieta diaria.

Educación alimentaria y mensajes de sustentabilidad

Uno de los ejes centrales de la activación fue la incorporación transversal de mensajes vinculados al cuidado del ambiente. La acción brindó información sobre el destino de los envases luego de su consumo y la importancia del reciclado, en línea con la estrategia de sustentabilidad que la compañía impulsa de manera sostenida.

También, el espacio contó con un sector de arte y distintas activaciones relacionadas con el bienestar y la conciencia ambiental, como “Reciclá y Ganá”, “Mi personaje reciclado”, “Eco Lab” y “Reciclarte Musical”, entre otras propuestas diseñadas para promover la participación del público.

Además, la agenda incluyó iniciativas vinculadas al bienestar físico y la alimentación consciente, como “Desayuno Serenísimo”, “Mini chef saludable” y actividades de yoga y stretching en familia.

El rol clave del desayuno en la nutrición diaria

En el marco de esta campaña, desde Mastellone Hnos. sostienen que:

Desde el punto de vista nutricional, el desayuno cumple un rol fundamental: aporta hasta un 25% de la energía diaria y permite cubrir nutrientes esenciales.

Para que sea completo, debe incluir lácteos, frutas y cereales integrales, que contribuyen al aporte de fibra y a una mayor sensación de saciedad.