En Argentina, solo 17 de cada 100 hogares cuentan con un seguro de hogar, una cifra baja si se la compara con el Seguro de Auto, cuya contratación es obligatoria por ley y alcanza niveles cercanos a la totalidad del parque vehicular.

Este es un fenómeno extendido a lo largo del país: muchos argentinos protegen su auto —un bien de uso cotidiano pero reemplazable—, mientras dejan sin cobertura un activo mucho más valioso y estratégico como el lugar donde viven.

El Seguro de Hogar aparece como una herramienta accesible, útil y estratégica para proteger el patrimonio familiar. La información técnica y la comparación real del costo-beneficio frente a imprevistos cotidianos o daños de mayor magnitud reflejan su relevancia.

Seguro del hogar: cuánto sale y que beneficios tiene

Existe la idea de que el Seguro de Hogar es necesariamente costoso porque el valor de una vivienda es más alto que el de un vehículo. Sin embargo, esta percepción omite un punto clave. La probabilidad siniestral de un hogar —es decir, las chances de que ocurra un daño— es mucho menor que la de un auto, expuesto todos los días al tránsito, el clima, impactos o robos. Esa diferencia reduce de manera significativa la prima del seguro.

Tener un Seguro de Hogar suele ser más accesible y su costo-beneficio es notablemente favorable.

El Seguro de Hogar de La Caja profundiza ese valor al incorporar un paquete robusto de asistencias, uno de los atributos más buscados por los consumidores. La póliza cubre daños por incendios, explosiones, rayos, robos dentro del domicilio, roturas de vidrios y protección de contenidos.

A la cobertura se suman servicios de asistencia 24/7 que abarca:















En línea con nuevas tendencias de consumo, La Caja incorporó además asistencias para mascotas: consultas veterinarias, traslados, guardería, castración y reintegros de medicamentos.

En un país donde tres de cada cuatro personas consideran a sus animales como parte de la familia, este diferencial suma valor a la cobertura tradicional del hogar.

La modalidad de créditos anuales permite que cada asegurado utilice estos servicios según sus necesidades, algo especialmente útil tanto en verano —cuando aumenta la demanda por mantenimiento de equipos— como en invierno —por revisiones preventivas de calefacción y gasistas profesionales. De esta forma, la aseguradora afirma estar presentes, donde importa y cuando importa.

Cotización online

