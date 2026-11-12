La organización de las finanzas familiares suele implicar una combinación de transferencias, pagos, pedidos de dinero y controles que, muchas veces, se resuelven a través de distintos canales.

En ese escenario, la posibilidad de centralizar las operaciones y establecer permisos para cada integrante aparece como una alternativa para simplificar la administración cotidiana.

Banco Supervielle presentó SuperFamilia, una funcionalidad de su SuperApp que permite reunir las cuentas de distintos integrantes de un grupo familiar y gestionar determinadas operaciones desde un mismo lugar.

La herramienta permite conectar a adultos y menores dentro de un mismo grupo, con un organizador que puede administrar permisos y consultar las cuentas y los movimientos autorizados de cada integrante.

Entre sus principales opciones se encuentran la configuración de límites de gasto, la programación de mensualidades y la posibilidad de pausar tarjetas de débito o crédito cuando sea necesario.

Una de las situaciones que busca resolver es la transferencia de dinero entre padres e hijos. A través de SuperFamilia, los menores pueden solicitar fondos desde la aplicación y el adulto a cargo puede aprobar el envío con un solo clic, sin necesidad de recurrir a mensajes o realizar una transferencia por separado.

Cuentas para adolescentes y acompañamiento financiero

Uno de los ejes de la propuesta está puesto en los primeros pasos de los jóvenes dentro del sistema financiero. SuperFamilia permite abrir cuentas digitales remuneradas para adolescentes de entre 13 y 17 años, directamente desde el grupo familiar.

De esta manera, los menores pueden comenzar a administrar su propio dinero y realizar operaciones cotidianas, mientras los adultos responsables conservan herramientas para acompañar ese proceso. Entre ellas, pueden establecer límites de consumo y aprobar o rechazar las solicitudes de dinero que reciben a través de la aplicación.

La iniciativa también contempla otra realidad frecuente dentro de los hogares: la asistencia financiera a los adultos mayores. La funcionalidad permite incorporarlos al grupo familiar, incluso cuando uno de sus integrantes actúa como apoderado de una persona que cobra su jubilación.

Así, los familiares pueden acompañar distintas gestiones y brindar asistencia cuando sea necesario. Sin embargo, el esquema contempla mecanismos para preservar la privacidad: cada integrante decide qué información comparte con el organizador y puede abandonar el grupo en cualquier momento, sin perder la titularidad de su cuenta.

Un ecosistema financiero conectado

El lanzamiento de SuperFamilia forma parte de la evolución de la propuesta digital de Supervielle, que busca integrar operaciones bancarias, pagos, inversiones y soluciones para distintas necesidades de personas y empresas.

“Nuestro desafío es anticiparnos a la forma en que viven las personas y evolucionar junto a ellas. SuperFamilia expresa esa convicción: muchas decisiones financieras se comparten en familia, y por eso diseñamos una herramienta que facilita esa organización y fortalece la autonomía de cada integrante. Es una muestra concreta de lo que significa para Supervielle seguirles el ritmo a nuestros clientes”, afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle Supervielle

Bajo el concepto “Te sigue el ritmo”, la entidad busca trasladar su nueva identidad a soluciones concretas para la vida cotidiana. En este caso, el foco está puesto en una dinámica que atraviesa a distintos hogares: administrar el dinero en familia, compartir responsabilidades y acompañar las necesidades financieras de cada generación.