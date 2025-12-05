Con contenidos sobre ahorro, crédito y apuestas online, el programa conquistó a los estudiantes bonaerenses. Conocé cómo se implementa y por qué está marcando tendencia.

La educación financiera ya no es un concepto exclusivo de economistas y adultos. Gracias al programa Rico.en.data, impulsado por Banco Provincia en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, más de 105.000 estudiantes de escuelas secundarias públicas de la Provincia de Buenos Aires han accedido a herramientas clave para su futuro.

Esta cifra impactante equivale, en magnitud, a llenar dos veces la capacidad total del Estadio Único de La Plata. El programa ya impactó en la totalidad de los 135 municipios bonaerenses, marcando una experiencia “inédita que marca un antes y un después” en la incorporación de la educación financiera al ámbito escolar según afirmó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

Sobre el éxito de la iniciativa, Stefania Salerno, Subgerenta de Relaciones Públicas e Institucionales del Banco Provincia, señaló: “Estamos muy felices de compartir con ustedes rico en data, una iniciativa que ya está transformando la educación financiera de miles de jóvenes de la provincia de buenos aires.”

Desde la banca pública bonaerense, se reafirma el compromiso de acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo de habilidades esenciales para la vida cotidiana.

De la teoría a la vida cotidiana: ¿Qué aprenden los chicos?

Rico.en.data no se limita a conceptos abstractos. La propuesta aborda nociones prácticas y fundamentales en la toma de decisiones económicas.

Los estudiantes de tercer año de secundaria participan en encuentros dinámicos que promueven la reflexión sobre el funcionamiento y la evolución del dinero. Los contenidos se centran en temas cruciales como:

Ahorro

Inversión

Crédito

Elaboración de presupuestos

Consumo responsable

Salerno, al referirse al contexto actual, subrayó que los jóvenes están inmersos en un mundo saturado de mensajes financieros, donde abundan las “falsas promesas” y las “invitaciones a lo fácil”, sugiriendo la ilusión de que “hacerse millonario sin esfuerzo fuera posible”.

En contraposición a esta visión, la Subgerenta de Relaciones Públicas enfatizó la postura de la entidad: “En Banco Provincia creemos que esto no es así y estamos convencidos que los jóvenes necesitan herramientas concretas para poder tomar decisiones responsables basadas en el conocimiento”.

Además de estos pilares financieros, la iniciativa conecta con las inquietudes actuales de los adolescentes. Se incorporan debates sobre temas candentes como las apuestas online, la publicidad engañosa y el rol que cumplen las redes sociales en sus decisiones económicas. La economista Candelaria Botto, protagonista del podcast Rico.en.data, aporta una mirada joven y cercana que facilita la confianza y el diálogo en las aulas.

El impacto en números y la demanda real

El despliegue territorial del programa es monumental. Para alcanzar este hito, 62 formadores recorrieron 2.250 escuelas y dictaron un total de 3.400 cursos en toda la provincia.

Cada capacitación dura 75 minutos y utiliza una metodología interactiva, con material audiovisual y actividades grupales. Al finalizar, cada participante recibe un diploma y un cuadernillo impreso con un glosario para continuar aprendiendo.

Los resultados confirman la relevancia y la necesidad de esta política educativa:

Una encuesta a más de 4.300 jóvenes demostró que 9 de cada 10 estudiantes consideran útil aprender sobre finanzas personales .

El 80% de los alumnos nunca había recibido formación financiera antes de participar en el curso.

Estos datos son la prueba de que el programa Rico.en.data responde a una demanda concreta y valorada, consolidándose como una herramienta clave para la inclusión financiera y la formación ciudadana en el territorio bonaerense.