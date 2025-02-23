el país reconoce la labor de los tamberos, actores fundamentales en la producción lechera argentina. En esta fecha especial, Mastellone Hnos.destaca el compromiso y esfuerzo diario de quienes garantizan un insumo esencial en la mesa de los argentinos. El trabajo del tambero no conoce de feriados ni horarios fijos. Desde la madrugada y a lo largo del día, miles de productores y sus equipos asumen la gran responsabilidad de obtener la mejor materia prima, asegurando la calidad y el abastecimiento en toda la cadena de producción. Su rol es clave no solo para la industria, sino también para la sostenibilidad del sector lácteo nacional. Mastellone Hnos., una de las principales compañías del rubro, ha estado siempre junto a los productores, impulsando iniciativas que buscan mejorar la eficiencia, el bienestar animal y la innovación tecnológica en los tambos. A lo largo de su historia, la empresa ha implementado programas clave para fortalecer el sector. En 1962, incorporó inspectores de tambos con el objetivo de optimizar la infraestructura productiva. Más tarde, en 1998, lanzó el Laboratorio de Calidad de Leche, una iniciativa pionera en el país que estableció nuevos estándares de control y seguridad sobre la materia prima. La búsqueda constante de la excelencia también se tradujo en iniciativas como el “Plan Más Leche”, lanzado en 2015, que brindó capacitación a los productores para mejorar la calidad de vida de los rodeos y optimizar los procesos productivos. En 2021, Mastellone Hnos. presentó “TamboMás”, un programa que combina financiación y asesoramiento para promover el desarrollo tecnológico en los tambos, con un enfoque en bienestar animal y sustentabilidad. El Día del Tambero tiene su origen en la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y fue oficializado en 1968 por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Su conmemoración es un recordatorio del papel crucial que desempeñan estos productores en la economía del país. Con una mirada puesta en el futuro, Mastellone Hnos. continúa apostando a la profesionalización del sector a través de programas de formación y capacitación para estudiantes de escuelas agrotécnicas y operarios rurales. La compañía reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria láctea, acompañando a los tamberos en su desafiante labor y garantizando que la leche de calidad siga llegando a millones de hogares argentinos.