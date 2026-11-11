El ecosistema emprendedor argentino volvió a mostrar su capacidad para desarrollar soluciones en sectores tan diversos como la salud, la educación, la tecnología y la alimentación. Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, anunciaron los ganadores de NAVES Argentina 2026, una competencia que reconoce proyectos innovadores y acompaña su crecimiento.

La edición de este año recibió 956 proyectos, de los cuales 616 fueron admitidos. Después de distintas instancias de evaluación, 91 iniciativas llegaron a las semifinales regionales y 31 equipos alcanzaron la gran final . Los representantes de 10 provincias presentaron sus propuestas ante un jurado especializado los días 2 y 3 de noviembre, en la sede del IAE Business School.

La premiación se realizó el miércoles 4 de noviembre en Torre Macro y distinguió a los proyectos más destacados en tres categorías: Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha.

De las conexiones personales a la regeneración cardíaca: quiénes son los ganadores

Entre las iniciativas reconocidas aparecen desarrollos que buscan resolver problemas cotidianos, mejorar tratamientos médicos y aprovechar nuevas tecnologías para transformar distintos sectores productivos.

En la categoría Idea de Negocio, el primer puesto fue para Wit Ü, una aplicación desarrollada en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, que propone una alternativa para recuperar los encuentros cara a cara. La plataforma conecta personas a través de eventos y permite que los asistentes se conozcan antes de la reunión.

El segundo lugar quedó en manos de Füirza Biotech, de la Ciudad de Buenos Aires. Su proyecto transforma biomasa de insectos en productos de nutrición de alto valor para el cuerpo, el suelo y los alimentos. La iniciativa utiliza procesos de bajo impacto ambiental y plantea una reutilización superior al 98%.

En la categoría Empresa Naciente, el primer puesto fue para Amnova Biotech, una compañía que desarrolla una terapia inyectable para la regeneración cardíaca. Su propuesta apunta a favorecer la reparación del tejido y la recuperación funcional después de un infarto de miocardio, mediante una administración localizada.

El segundo lugar correspondió a Zelmira Learning, de Salta. Se trata de una plataforma educativa impulsada por inteligencia artificial que adapta los contenidos a las necesidades de cada estudiante, tanto neurotípico como neurodivergente. El objetivo es facilitar una mayor inclusión dentro del aula.

La tercera categoría, Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha, tuvo como ganador a Sugarcoach, una aplicación móvil creada en Vicente López que busca mejorar el control de la diabetes, especialmente la de tipo 1. La herramienta permite registrar información de salud, monitorear los niveles de glucosa e insulina y compartir los datos con médicos y familiares. Además, incorpora recursos de gamificación para promover hábitos saludables y mejorar la adherencia al tratamiento.

El segundo puesto fue para Casalinda Senior Community, de Salta. Su propuesta combina servicios inmobiliarios y de salud para adultos mayores con un desarrollo que contempla 48 viviendas independientes y adaptadas, un club house y residencias permanentes con atención médica continua.

También hubo dos menciones especiales. Una fue para Tacita de Plata, una empresa jujeña de joyería de autor que trabaja con plata mediante la técnica ancestral de filigrana y combina diseño, oficio y cultura local. La otra reconoció a Eloy, un dispositivo con inteligencia artificial desarrollado en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, que busca dar respuesta a la falta de acompañamiento de los adultos mayores.

Qué premios recibieron los emprendimientos ganadores

Los proyectos que obtuvieron el primer puesto en cada categoría accederán a una línea de financiamiento de Banco Macro a tasa preferencial, destinada a impulsar su crecimiento y consolidación.

El acompañamiento también incluye beneficios de distintas organizaciones. Entre ellos se destacan 25 horas de asesoramiento legal de Tanoira Cassagne, 20 horas de consultoría en estrategia comercial de Praxis Consulting y u$s 5 mil en créditos de AWS para infraestructura tecnológica.

A su vez, los equipos tendrán acceso a un programa online del IAE Business School, 15 horas de asesoramiento contable, impositivo y financiero de Baker Tilly Argentina y espacios ejecutivos de Workplace IRSA, con disponibilidad hasta fines de febrero de 2027.

NAVES Argentina: 16.900 emprendedores y más de 9.200 proyectos impulsados

Detrás de la competencia existe un programa de formación y acompañamiento que Banco Macro desarrolla junto con EmprendeIAE desde hace 12 años. La propuesta combina capacitación, mentorías y espacios de intercambio con especialistas y otros emprendedores, con el objetivo de fortalecer ideas de negocio, acompañar empresas nacientes y promover nuevos proyectos dentro de compañías en funcionamiento.

En sus distintas ediciones, NAVES Argentina ya alcanzó a más de 16.900 emprendedores de todo el país y contribuyó a potenciar más de 9.256 proyectos de negocio.

La iniciativa también busca ampliar el acceso a herramientas de formación más allá de los principales centros urbanos. Por eso, los participantes pueden elegir entre una modalidad virtual y otra blended, de acuerdo con sus necesidades.

En la edición 2026, además, Banco Macro financió el 100% del programa para sus clientes, como parte de su propuesta de acompañamiento al desarrollo de nuevos negocios.

“Los finalistas de NAVES Argentina 2026 con su esfuerzo, pasión y capacidad innovadora, reflejan el enorme potencial del ecosistema emprendedor argentino. Desde Banco Macro, junto a EmprendeIAE, renovamos nuestro compromiso con el desarrollo de las PyMEs y el talento de quienes se animan a transformar sus ideas en proyectos con futuro” , afirmó Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro. Patricio Pérez

Por su parte, Silvia Torres Carbonell, presidente emérita de EmprendeIAE, destacó el papel de los emprendedores en la generación de nuevas empresas y oportunidades de trabajo.