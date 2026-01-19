Argentina se consolida como uno de los destinos más valorados del verano 2026. La diversidad de paisajes, las experiencias auténticas y una forma única de compartir explican por qué cada vez más personas eligen quedarse. En ese escenario, Fernet Branca acompaña este fenómeno y pone en valor la forma única que tenemos de encontrarnos, brindar y disfrutar.

Durante años, el verano ideal parecía estar siempre en otro lado. Playas lejanas, ciudades extranjeras, postales ajenas. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Hoy, cada vez más argentinos —especialmente jóvenes— eligen quedarse, recorrer el país y redescubrir lo propio. No por falta de opciones, sino por convicción: el mejor verano también puede vivirse acá.

El auge del verano argentino como elección cultural

La Patagonia, el Norte, la Costa Atlántica, los lagos del sur o los ríos del litoral ya no son solo destinos “alternativos”. Se convirtieron en protagonistas de una nueva tendencia que revaloriza lo cercano, lo auténtico y lo compartido. Y hay algo que atraviesa a todos esos paisajes: la forma en que se viven.

Quienes visitan Argentina desde afuera suelen coincidir en lo mismo. Se sorprenden por la variedad natural, pero se enamoran de otra cosa: la energía social, la hospitalidad y esa manera tan nuestra de convertir cualquier plan en un ritual. Ese orgullo latente hoy vuelve a ponerse en primer plano.

El verano, escenario del ritual social argentino

En Argentina, el verano es mucho más que una estación. Es un clima emocional. Días largos, agendas abiertas, encuentros improvisados y casas con la puerta entreabierta. Un tiempo donde bajar la guardia y compartir se vuelve casi inevitable.

En ese contexto, Fernet Branca ocupa desde hace generaciones un lugar natural: el del brindis que reúne, que marca el inicio de algo, que acompaña charlas largas y risas sin horario. No como una moda, sino como parte del paisaje social.

Hoy, ese ritual adquiere un nuevo significado. El verano argentino atraviesa una etapa de fuerte revalorización, especialmente entre los jóvenes, que ya no miran lo local como una herencia nostálgica, sino como una elección consciente.

El mejor verano del mundo está acá

Fernet Branca nació en Milán y recorre el mundo. Conoce otros veranos, otras culturas, otros rituales. Reconoce la forma argentina de encontrarse una experiencia que trasciende cualquier destino.

De esa observación surge “El mejor verano está acá”, la nueva campaña de verano 2026. Una idea simple y poderosa: mostrar paisajes argentinos que podrían confundirse con los destinos más icónicos del mundo. Montañas que remiten a Suiza, playas que recuerdan al Mediterráneo. Pero con una diferencia clave: todo eso sucede acá.

Paisajes, encuentros y recuerdos que no se exportan

Un abrazo de reencuentro en Villa Traful. Un partido de tejo en Las Grutas. Una ronda que se arma sin plan previo. Son gestos mínimos, profundamente locales, que transforman un lugar lindo en un recuerdo inolvidable.

Porque el valor del verano argentino no está solo en sus paisajes, sino en la manera de vivirlos. En las personas con las que se comparte, en los rituales que se repiten y en los brindis que sellan momentos.

En un mundo que vuelve a mirar hacia adentro, el verano argentino deja de ser una alternativa y se convierte en protagonista. Y Fernet Branca acompaña ese ritual, celebrando aquello que no se exporta: la única forma que tenemos de disfrutar: los días eternos, las fiestas, los reencuentros y los momentos inolvidables.