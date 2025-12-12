El panorama del liderazgo financiero en Argentina está en una transformación profunda, exigiendo eficiencia, gestión del riesgo en un contexto volátil y una adopción acelerada de tecnologías disruptivas.

Estos fueron los ejes centrales del Premio CFO del Año de BDO en Argentina, un encuentro clave que congregó a más de 200 referentes empresariales, financieros y tecnológicos en Amigos del Bellas Artes.

En este marco, Gabriel Blasi, Chief Financial Officer (CFO) de Telecom, fue reconocido como el líder financiero más destacado del año. La distinción, que se otorga tras una elección entre pares y una metodología de la Universidad del CEMA (UCEMA), tiene como objetivo generar “networking, confianza entre pares y el conocimiento lateral” en el ecosistema, según Claudio Doller, CEO de BDO en Argentina.

Diego Murdocca (Socio, BDO) / Claudio Doller (CEO, BDO) / Roberto Silva (Presidente, CNV) / Bertie Benegas Lynch (Diputado Nacional) / Fernando Garabato (Socio, BDO)

El rol del CFO en la era de la eficiencia operativa

El evento, que se consolidó como un punto de encuentro esencial, busca destacar a aquellos ejecutivos que demuestran gestión financiera, innovación y una visión estratégica.

Al recibir el galardón, Blasi subrayó que el logro es colectivo: “Este reconocimiento es del equipo de Telecom, que todos los días empuja para hacer mejor las cosas en un escenario cada vez más desafiante”.

El perfil que buscan hoy los directorios ha cambiado drásticamente. Ya no se trata solo de números. Fernando Garabato, Socio Deal Advisory e Industria Financiera de BDO, enfatizó que se requiere un CFO “más vinculado con lo que es el negocio, a la operación y al manejo de stocks” que a las finanzas estructuradas.

Fernando Garabato (Socio, BDO) / Carlos Moltini (Presidente, Telecom) / Dante Dell´elcce (Gerente General, Litoral Gas) / Diego Rivas (CEO, Banco Galicia) / Manuel Trigas (CEO, Grupo Corven)

Por su parte, Claudio Doller indicó la clave para que el director financiero pueda aspirar a convertirse en CEO: debe “demostrar la capacidad que pueda tener para entender el negocio y hacer a la compañía más eficiente, desde lo competitivo pero desde la visión del cliente”. Es fundamental que la baja de costos no genere una “pérdida de clientes o pérdida en la percepción de producto de la compañía”.

Baja de tasas y el desafío ineludible de la rentabilidad en 2025

Los expertos analizaron las señales económicas que los líderes financieros deberán monitorear de cara al próximo año.

Claudio Doller identificó la continuidad de la baja de tasas como una señal clave. Esta dinámica genera una disyuntiva para el CFO, quien puede decir: “difiero el momento en el cual me endeudo porque dentro de un mes o dos meses me voy a endeudar a tasa más barata que lo que me endeudo ahora”. Esta tendencia, donde la tasa de endeudamiento y la inflación irán a la baja, obliga a distinguir los cambios permanentes de los temporales en la economía.

Claudio Doller (CEO, BDO)

El foco principal de los desafíos para 2025 estará en la gestión operativa. Garabato pronosticó que “el principal desafío financiero de las empresas va a ser mantener los niveles de rentabilidad”. En un contexto hiper competitivo, es inevitable que “los márgenes se van a estresar”.

Por lo tanto, la eficiencia será determinante. Garabato enfatizó que “la eficiencia a la hora de operar y a la hora de cobrar y poder pagar en tiempos racionales va a ser determinante para que un CFO pueda ser exitoso en su gestión”.

IA: una estructura pequeña de especialistas

La tecnología se posiciona como el gran acelerador de la eficiencia. Diego Murdocca, Socio BSO & Payroll de BDO, aseguró que las tecnologías más eficaces en los próximos años estarán “basadas en la inteligencia artificial, embebida dentro de los procesos”. Es fundamental que las empresas aseguren “estar a la vanguardia de esos cambios y de estar adaptados a esos cambios” para permanecer competitivas.

Gabriel Blasi, al ser consultado sobre el impacto disruptivo de la IA, lo comparó con la llegada de las primeras PC a principios de los ’80. Blasi anticipó que el cambio más importante implicará que las direcciones financieras tendrán “una estructura muy pequeña de especialistas”. Un gran conjunto de agentes se encargará, en cambio, de “las tareas repetitivas y de todo lo que implica la recolección y análisis de datos”.

Diego Murdocca (Socio, BDO) / Alex Cereghini (Sales & Operations Manager, Esker) / Fernanda Perez (Country Manager, SAP) / Gabriel Arango (Head of Technology, GlobalLogic) / Ignacio Garassino (Director de Operaciones, Grid Dynamics)

A pesar de la urgencia tecnológica, la mayor barrera para la adopción no es económica. Murdocca señaló que “las mayores barreras, tiene que ver con las barreras culturales, la gestión del cambio”. Por ello, pensar “cómo las personas van a abrazar la nueva tecnología es fundamental hacerlo desde el inicio de los procesos”.

Liderazgo integral: la visión 720 grados

El evento destacó la necesidad de que el CFO evolucione hacia un líder integral. Blasi compartió una enseñanza clave de su experiencia al estructurar el financiamiento de una adquisición (Telefonica) en 30 días, que le dejó como lección que “con un buen proyecto, ideas claras y un buen sponsor el financiamiento siempre aparece”.

Para convertirse en un líder integral, las habilidades esenciales incluyen la capacidad de generar “un equipo solvente con la mística adecuada para superar la volatilidad argentina”, la capacidad de evaluar y tomar riesgos, y poder plantear ideas claras de manera integral. Blasi lo definió como una visión que “más que 360 es 720”.

El encuentro de BDO, que también incluyó paneles sobre Regulación y Mercado de Capitales con Roberto Silva (CNV) y el Diputado Bertie Benegas Lynch, reafirmó su valor estratégico al generar este espacio clave para la comunidad financiera argentina.