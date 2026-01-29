ultimas noticias
Actualizado el 29 de Enero de 2026
Noticias de tú interés
Mercados.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 29 de enero minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 29 de enero. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados
El Cronista Stream.
Bullrich sobre la reforma laboral: “Va a ser prudente, no extrema, pero no puede ser que un juicio de trabajo te funda una empresa”
Análisis.
Por qué tu cerebro sabotea tus inversiones (y cómo entrenarlo para ganar a largo plazo)
Claudia Simonte
Vicentin le respondió al Nación y dio detalles del plan que propone a sus acreedores
Oro verde.
El pistacho ya atrae a inversores particulares en un proyecto que asegura muy buena rentabilidad
Juana Posbeyikian
Members
Financial Times.
Trump presiona a Irán: “El tiempo se agota” para evitar una acción militar de EE.UU.
Steff Chávez
Members
Torta de nueces sin harina ni azúcar, alta en proteínas y súper esponjosa para la merienda: cómo hacerla en minutos
Economía al Día.
Midieron a Milei y Kicillof rumbo a 2027: qué dicen hoy las encuestas sobre un mano a mano
Aftermarket.
El BCRA sigue comprando dólares y el riesgo país toca mínimos de la era Milei
Innovación.
Internet satelital ultrarrápida: Jeff Bezos sorprende con un nuevo rival de Starlink
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”
Precios del petróleo y los metales de cara a 2026: análisis completo del mercado
