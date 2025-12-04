ultimas noticias
Dólar
Nuevo gabinete
Dólar blue
Reformas de Milei
Quién es quién
Edición impresa
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Colombia
Uruguay
Avisos Legales
Lic08 Santa Fe + Conectada
Últimas noticias
Dólar
Members
Notas Exclusivas
Quién es quién 2025
Suscribite
Edición impresa / Revistas
abre en nueva pestaña
On Air
Financial Times
Descargá la APP
Economía y Política
Finanzas y Mercados
Mercados Online
Dólar
Acciones
ADRs argentinos
Bonos
Monedas
Índices
Tasas
Commodities
Criptomonedas
Negocios
Transport y Cargo
Real Estate
Columnistas
Otras secciones
Información general
Salud
Internacionales
Deportes
Newsletters
Podcast
Avisos Legales
Golf
Brand Strategy
Apertura
Las 100 mejores
Empresas
Emprendedores
Infotechnology
Actualidad
Gadgets
Innovación
Mundo CIO
IT Business
Entreprenerds
Clase
Break
Gourmet
Series y Peliculas
Trendy
Institucionales
Mediakit
abre en nueva pestaña
Eventos
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Colombia
Uruguay
¡Navegá sin limites!
Suscribite x $1000
Compartir
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
Dólar BNA
$ 1.480
0.00%
Dólar Blue
$ 1.440
-0.35%
Dólar Tarjeta
$ 1.924
0.00%
Dólar MEP
$ 1.470,75
-0.75%
Menú
Dolar
Inicio
Alertas
Suscribite y continuá leyendo esta nota...
y todas las que quieras,
¡sin límites!
| Si ya sos suscriptor,
iniciá sesión acá
Prueba Plan Full
por 1 mes a:
$7.100
$1000
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Plan Full Mensual
Promo por 4 meses
$7.100
$2500
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Anual
Semestral
Plan Full Anual
Un solo pago de $32.000
$70.000
$2667
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Ver todos los planes
El Cronista
Avisos Legales
Lic08 Santa Fe + Conectada
Santa Fe
Actualizado el 4 de Diciembre de 2025
04:29
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo
en El Cronista para una experiencia a tu medida.
Quiero registrarme
Noticias de tú interés
Mercado cambiario.
Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el jueves 4 de diciembre con el MEP y el CCL
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de diciembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
Defensa.
El Gobierno pateó el tablero y renovó la cúpula de las Fuerzas Armadas: quién es quién
Zoom.
Sin urgencias por el dólar, el tren libertario acelera para aprobar las reformas en extraordinarias
Walter Brown
Members
Movimientos de lujo.
Prada concretó la compra de Versace y buscará competir mano a mano con Louis Vuitton
La Rural.
Perspectivas ejecutivas: el balance de un “año cambiante” y los desafíos empresariales de cara a 2026
Financial Times.
Golpe energético: la UE confirma un bloqueo total al gas ruso a partir de 2027
Alice Hancock
Members
Ranking.
Hay 8 restaurantes de Buenos Aires entre los 50 mejores de Latinoamérica
Los “no de las inversiones: errores comunes y falsas promesas
Aftermarket: el mercado espera novedades sobre el pago de la deuda de enero por u$s 4300 millones a bonistas privados
Cotizaciones.
Dólar: cuál es el nuevo precio que hoy anticipan en cuevas virtuales
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”
En vivo.
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del miércoles 3 de diciembre
</noscript></body></html>