Candidatos Poder Judicial de la Nación 4x34
Dólar BNA
$ 1.450
-0.34%
Dólar Blue
$ 1.495
-0.33%
Dólar Tarjeta
$ 1.885
-0.34%
Dólar MEP
$ 1.460,8
-0.20%
El Cronista
Avisos Legales
Candidatos Poder Judicial de la Nación 4x34
Actualizado el 23 de Enero de 2026
03:00
Noticias de tú interés
Mercado cambiario.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 23 de enero con el MEP y el CCL
A cuánto cerró el dólar blue hoy viernes 23 de enero. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
Análisis.
Fausto Spotorno cruzó a un reconocido empresario por la protección de la industria: "Es una tontería"
Zoom editorial.
Los dólares del colchón y la campaña de Donald Trump ponen a los bancos en posición incómoda
Ariel Cohen
Members
Vicentin le respondió al Nación y dio detalles del plan que propone a sus acreedores
Suspensiones.
El frigorífico del creador del Paty en crisis: acumula una deuda de más de $30.000 millones
Members
Financial Times.
Trump va a la guerra con JPMorgan: demanda por u$s 5.000 millones por este motivo
Akila Quinio
y
Stefania Palma
Members
Gastronomía.
El bodegón con puntuación "casi perfecta": tiene las mejores milanesas de Buenos Aires y sirve platos gigantes de pasta y carne
Aldo Oyakawa
Economía al Día.
"Vamos a comerciar con todos": Milei definió a sus socios y anticipó la hoja de ruta
Economía al Día.
Fuerte advertencia de Irán a la Argentina
Emprendedores.
Healthtech: una startup argentina aplica la IA para generar ahorros en el sistema de salud
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"
Sorteo.
Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del jueves 22 de enero
