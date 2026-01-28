ultimas noticias
Dólar BNA
$ 1.465
0.34%
Dólar Blue
$ 1.490
0.00%
Dólar Tarjeta
$ 1.904,5
0.34%
Dólar MEP
$ 1.464,42
-0.31%
El Cronista
Noticias de tú interés
Mercado cambiario.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 28 de enero con el MEP y el CCL
A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 28 de enero. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
Trasfondo.
Daniela Romero
Daniela Romero
Members
Zoom editorial .
Walter Brown
Walter Brown
Members
Vicentin le respondió al Nación y dio detalles del plan que propone a sus acreedores
Vuelos y pasajeros.
Juana Posbeyikian
Juana Posbeyikian
Members
Financial Times.
Andres Schipani
y
Andy Bounds
Andres Schipani
y
Andy Bounds
Members
Torta de nueces sin harina ni azúcar, alta en proteínas y súper esponjosa para la merienda: cómo hacerla en minutos
Aftermarket.
El BCRA sigue comprando dólares y el riesgo país toca mínimos de la era Milei
Economía al Día.
¿Y si aparece un Cisne negro? El plan B de Argentina frente a la presión de la deuda
Experiencia artificial.
Franco Pellegrini, diseñador UX experto: “Ya no diseñamos objetos, diseñamos la atmósfera que respiramos”
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”
Sorteo.
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Nocturna: las cifras ganadoras del martes 27 de enero
