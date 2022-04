Monoambientes: empiezan a bajar los precios y ya se consiguen por menos de u$s 50.000

Con más 160.000 propiedades en oferta, las oportunidades empiezan a aparecer en el mercado inmobiliario. Y cuando hace dos años era impensado encontrar departamentos por menos de u$s 60.000 en la ciudad de Buenos Aires, hoy ya hay algunos que se consiguen por u$s 50.000 o, incluso, menos.

En el sector dicen que la pandemia les bajó una decena a los precios pedidos por los propietarios . Así, las unidades que antes estaban cotizadas en u$s 60.000 hoy ya tienen el precio que empieza con cinco. Y las que estaban en el rango de los u$s 50.000, ahora tienen una valuación que empieza con cuatro.

"En los últimos cuatro meses vendí tres departamentos por menos de u$s 40.000. Hoy por ese precio se pueden encontrar monoambientes de hasta u$s 30 m2 a reciclar en Palermo o ya arreglados en San Telmo, Almagro o San Cristóbal", dice Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

Se trata de valores con los que hasta hace solo un par de años se podía comprar apenas una cochera en la zona de Las Cañitas. Y la rentabilidad que hoy se obtiene con una vivienda, agrega Di Maggio, supera hasta cuatro veces la de una cochera.

"Como ejemplo, un alquiler de un departamento chico de unos 30 m2 en la zona de San Telmo cuesta entre $40.000 y $ 45.000", agrega.

Gabriel Brodsky, CEO de la inmobiliaria Predial dice que hoy ya se empiezan a ver monoambientes por menos de u$s 40.000 . El problema es que, sin crédito hipotecario y con el poder adquisitivo por el piso, son pocos los que pueden acceder a comprar una unidad.

"Tenemos algunos desarrollos a estrenar en los que estamos apuntando a ese segmento de precios. Por ejemplo, uno en Julián Álvarez al 400, en pleno Villa Crespo, con unidades chicas a partir de u$s 45.000", agrega.

En usados, en cambio, el mercado está más complicado. Muchos de los que tienen sus departamentos en venta prefieren esperar antes que resignarse a bajar el preci o.

Precios nuevos

En cambio, para quienes publican con valores "nuevos" es más fácil encontrar comprador. En esos casos, el precio de cierre se negocia en hasta un 5% del publicado.

"Vemos un incremento de la actividad y desde octubre del año pasado hay más ventas. Pero solo en los casos en los que la unidad se ofrece con valores que reflejan la realidad actual del mercado", agrega Juan Ignacio Mel, Sales Manager de Mel Propiedades.

En cuanto a unidades nuevas, se consiguen unidades de hasta 27 m2 por menos de u$s 50.000 en barrios como Palermo o Belgrano. Y aunque se trata de ambientes pequeños, la mayoría se encuentra en edificios con amenities como SUM, gimnasio o, incluso, espacio coworking, que los vuelve más atractivos para quien quiera irse a vivir allí.

Si lo que se busca es conseguir más espacio, hay que apuntar hacia el Microcentro. Con la reconversión que trajo la pandemia, muchos departamentos que se usaban como oficina entraron al mercado.

"Ahí el precio por metro se ubica entre u$s 800 y u$s 1000. Entonces con u$s 50.000 se pueden encontrar unidades de más de 50 m2", dice Francisco Altgelt, vicepresidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios.

El problema es que en la gran mayoría de los casos son departamentos que requieren remodelaciones, por lo que la inversión final será mayor. "Y todavía es incierto cuál será el valor de reventa. Todo dependerá del éxito del plan oficial de convertir a la zona en una nueva área residencial", cierra Altgelt.