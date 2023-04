Quién es la CEO influencer que heredó un negocio de la salud: la siguen desde Maslatón hasta Alberto Fernández

Festejó su cumpleaños en Dubai; recibió año nuevo en Punta del Este; hizo las valijas y estuvo presente en la semana de la moda de Nueva York, París y Milán; paseó por Los Angeles; dio una vuelta por Cafayate y volvió a Catamarca. La agenda (y el estilo) de la catamarqueña Florencia Sosa no es la de una CEO tradicional.

Las actividades de esta empresaria de 31 años se dividen entre los balances de sus empresas -Minerva Farmacias y Grupo ECA-, los desfiles de moda y las fotos para su Instagram, donde acumula más de 179.000 seguidores (entre ellos nombres como el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández).

Esta semana, que pasó por Buenos Aires, compartió en sus redes fotos almorzando en el hotel Alvear junto a Carlos Maslatón y reunida en la legislatura porteña junto a Roberto García Moritán.

Florencia Sosa acumula más de 179.000 seguidores en Instagram.

El negocio que lidera lo fundó su padre, Emilio Sosa, y ella se hizo cargo luego de que él falleciera tras una larga lucha contra el cáncer. Con apenas 25 años, se puso al frente de la cadena de farmacias (que tiene 12 sucursales en Catamarca) y del servicio de emergencias médicas y medicina prepaga que hoy tiene más de 50.000 afiliados.

Hija única, Sosa se preparó para asumir ese papel. Es licenciada en Administración de empresas y Contabilidad, con un máster en Finanzas en la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde también realizó el "Women´s Leadership Program" a cargo de los mentores de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Mamó los negocios desde chica, pero no solo gracias a su padre. Su madre es una importante empresaria de la logística y tiene a su cargo la distribución de las marcas de Quilmes en Catamarca. "Nací en una casa de dos poderosos", dice Sosa en diálogo con Apertura.

.@florsosadd Florencia Sosa, empresaria de la Provincia de Catamarca, masacre de conversación este mediodía en el Hotel Alvear. pic.twitter.com/bCNeLi8Og7 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 23, 2023

Sin embargo, su perfil empresario es distinto y se encarga de resaltarlo. "Para los ‘hijos de' es un reto, eso pesa mucho. Yo era muy chica y al volver a Catamarca tuve que enfrentarme a lo que decía la gente y a lo que yo podía hacer. Era importante para mi sentir que marcaba mi impronta y no que simplemente me habían regalado algo", menciona.

En sus cinco años de gerencia general en la empresa de más de 400 empleados, duplicó la facturación de la gestión anterior a cargo de su padre (aunque, consultada por Apertura, prefirió no hacer públicos los números de la compañía), impulsó el liderazgo femenino en la empresa (los puestos jerárquicos pasaron a estar ocupados en más del 80% por mujeres), y abrió la primera farmacia de Argentina con un robot en tareas de back y despacho, a la vez que se convirtió en directora de la Federación Económica de Catamarca, representante de CAME Joven y la primera presidente mujer de la Cámara de farmacias de Catamarca. "Desde que arranqué, ningún año fue bueno. Y encima después vino la pandemia", menciona sobre el camino que tuvo que recorrer, y aclara "Quiero mostrar a los más jóvenes que trabajar en un rubro tan tradicional como el farmacéutico puede estar bueno".

Con mucho foco en la innovación, explica que en su recorrido emprendedor tuvo momentos en los que se sintió sola. "Me encontré con un ecosistema emprendedor, pero en el interior todavía no estaba tan desarrollado. Y eso me pegó. Tampoco había mucha gente de mi edad ni tantas mujeres", dice.

En respuesta a esa experiencia, el año pasado lanzó ACTIV.AR, la primera aceleradora e incubadora de emprendedores catamarqueños que contó con más de 40 proyectos que recibieron mentoría y capacitación a través de profesores de la Universidad de San Andrés y el IAE Business School, cuatro de los cuales recibirán capital semilla para su desarrollo. "El emprendedor en el interior se hace a los golpes. Lo que más buscan es un lugar de encuentro", reflexiona.

La idea, desarrollada en conjunto con miembros de Endeavor como Marcelo Rabinovich y el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, ahora está en proceso de creación de un espacio físico para los emprendedores, mientras que ella no descarta convertirse en inversora. "Hubo interés en los proyectos por parte de varios inversores privados. Hubo un caso de chicos con proyectos en la industria de Esports, los puse en contacto con el Kun Agüero y ahora él está considerando invertir", asegura.

Entre sus proyectos personales también se destaca Andina, un emprendimiento con impacto social que trabaja junto a 400 tejedoras de vicuña de Catamarca mediante tecnología blockchain, y que en 2023 se presentó en Paris Fashion Week.

Actualmente se encuentra trabajando en un emprendimiento junto al grupo desarrollador de Chozos Resort, el primer hotel sustentable de Mendoza con experiencias inmersivas, innovadoras y con tecnología 3.0.

Por último, está impulsando un proyecto relacionado a la trazabilidad del litio catamarqueño cocreado junto al gobierno nacional y de provincial. Con We Mine crearán una plataforma que gracias a blockchain dará trazabilidad a todo el proceso del litio.

"Para mí fue muy difícil que me vieran como una mujer pensante. Es difícil romper con esa barrera. Ser mujer, ser joven y del interior suma barreras. Todo el tiempo te tenés que explicar", concluye.