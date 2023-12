Así piensa una de las ejecutivas más influyentes del mundo, al frente de la mayor productora de oro y plata del país

Aprovechar cada oportunidad pero también buscarla, trabajar ligada a personas con liderazgos fuertes y pensamiento estratégico que enseñen y a la vez, desear aprender. Estas son solo algunos de los principios que resalta y aplica en su ascendente carrera profesional, María Eugenia Sampalione, una de las 100 mujeres más influyentes en minería en el mundo (reconocimiento otorgado por Women in Mining del Reino Unido el año pasado).

Sampalione es directora ejecutiva de Relaciones Externas de Newmont Argentina, la compañía minera a la que se incorporó en 2018 con más de 25 años de experiencia en asuntos gubernamentales, diplomacia corporativa y gestión de la reputación.

En su trayectoria, asume haber tenido "la fortuna de conocer de cerca las variables que moldean a un país y a una sociedad, los entornos donde transcurre la labor empresarial. Siempre hay desafíos que ponen a prueba el statu quo, que nos empujan a cuestionar lo conocido. Hay momentos en los que solo se puede administrar esa incomodidad que genera un obstáculo, y otras se puede ser parte de la solución e, incluso, crearla. Pero siempre dando el 100 por ciento de uno", asegura.

Sampalione tiene la lista completa de las características que se les piden a los líderes corporativos y que aun teniéndolas, no ostentan los ejecutivos exitosos; como la creatividad, la escucha y la toma de decisiones efectivas. A la par de su rol corporativo, esta licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina se desempeña como Presidente de Women in Mining Argentina. Es también miembro de Amcham (Cámara de Comercio Americana en argentina), de IDEA (Red de Relaciones Institucionales), del board de la CCAC (Cámara de Comercio Canadiense en Argentina) y de Ceads (Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible).



Antes de unirse a Newmont, Sampalione trabajó como consultora para más de 50 compañías públicas y privadas en distintas industrias. La ejecutiva dice que ambos ámbitos le aportaron enseñanzas replicables.

"Las compañías privadas, al estar lideradas por sus dueños, suelen ser más ágiles en los procesos de toma de decisiones. La tangibilidad del negocio está más a mano porque en este tipo de modelos estás en permanente contacto con la persona que lo creó. De las compañías públicas, que cotizan en bolsa, aprendes procesos, sistemas, órdenes de prioridad, riesgos que permiten y obligan a tomar las decisiones de manera colegiada, y de manera multidisciplinaria. Aprendes de estándares locales, globales, y del impacto de la geopolítica en el negocio. Incorporas la flexibilidad como atributo, la inclusión y el conocimiento diverso", explica. El desarrollo de su carrera profesional fue en ascenso pero no por eso sin obstáculos, a los que prefiere llamar desafíos, donde la estrategia siempre fue su activo mejor valuado.

"Desarrollé mi carrera absorbiendo aprendizajes de entornos donde lo estratégico fue siempre lo esencial. No solo hay que tener la suerte de poder trabajar con gente que inspire. No alcanza con eso. Para aprovechar esos entornos, hay que desarrollar la capacidad de observación y sistematización de las habilidades que queremos incorporar a nuestra disciplina profesional ", dice y explica que eso ayuda tanto a la creatividad como a la búsqueda de la superación per-sonal. "Es ahí, en la capacidad de dar lo mejor de uno, donde están los desafíos", agrega.

Sampalione llegó a la minería hace ya 6 años, liderando la gestión reputacional de Cerro Negro, el yacimiento que opera Newmont en la provincia de Santa Cruz y que es el principal productor de oro y plata del país. "Esta es una industria regida por valores y estándares operacionales que son extrapolables a muchas otras ramas de la economía, y que resultan ejemplares por su excelencia y transversalidad. Los valores de seguridad, responsabilidad, competitividad y sostenibilidad atraviesan toda la operación, desde el comienzo al fin de cada proceso, y se traducen en todas las dimensiones del negocio".

Para la ejecutiva, la posibilidad de aplicar buenas prácticas sobre los intangibles reputacionales es un activo en su desempeño profesional. "Cada etapa del desarrollo de una mina conlleva un trabajo integral de análisis de riesgos, creación de valor y eficiencia, y en ese proceso la credibilidad es el activo intangible más valioso. Son inversiones a largo plazo y la planificación estratégica es clave en cada etapa de la vida útil del yacimiento, incluyendo el cierre. Esto requiere de una actitud proactiva y abierta para crear conocimiento sobre lo que hacemos y sobre cómo lo hacemos, porque sin eso es imposible que gobiernos, comunidades, gremios, contratistas y colaboradores comprendan el impacto que tiene en la sosteniblidad del negocio el cambio de los contextos establecidos al inicio", señala.

Sin olvidarse de la necesidad del equilibrio profesional y laboral, Sampalione resalta que no solo están entre la academia, los jefes y compañeros, o empresarios inspiradores las herramientas que absorbió para crecer en su trabajo. "Mi linda infancia, rodeada de personas creativas y emprendedoras en mi familia, me aportó entusiasmo para aceptar los desafíos de manera natural. Y sumo al hockey, un deporte que me formó en esto de dar lo mejor al 100 por ciento siempre, y cuando no era posible hacerlo, dar aviso al equipo para no comprometer los resultados", recuerda.

Y tiene muy presente la necesidad de mantener tiempo personal productivo. "Como líderes, debemos cuidar que la vida de nuestra gente sea equilibrada. Es clave respetar los descansos y los horarios de nuestros equipos. Para mí ese equilibrio es una prioridad, y lo fue durante toda mi carrera, porque entiendo que el bienestar es integral", dice.

Hacia el futuro, Sampalione apuesta a seguir creciendo en Newmont, la firma que con la adquisición de Newcrest este año pasó a operar en 23 países. "Soy muy consciente de que la Argentina necesita de la minería para crecer y desarrollarse, para generar valor en un momento clave para el sector a nivel global. La minería de estándares globales, moderna, segura, eficiente y sustentable, agrega valor económico, social y ambiental. Genera comunidad, arraigo, y a su vez, es una excelente herramienta para que el país pueda crecer en su caudal exportador, generando divisas para el desarrollo interno. Como sector, tenemos que seguir trabajando para que más inversiones de largo plazo y de alto valor lleguen al país", señala.